Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

23,5 yıllık görevinden bugün ayrılacak olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, belediyenin kapalı anons sisteminden personeline veda konuşması yaparak helallik istedi. Gökçek “23 yıldan beri beraber olduğumuz arkadaşlarımız var. İyi günlerimiz, kötü günlerimiz var. Birlikte Ankara’yı inşa ettik. Bugün eğer Ankara modern bir şehirse, sizlerin gayreti sayesinde. Bundan dolayı hepinize teşekkürü borç biliyorum. Belki belediye başkanınız olarak sizleri üzdüğüm zamanlar olmuştur, ondan dolayı hepiniz hakkınızı helal edin. Benden yana hakkım helal olsun” dedi.

Bugün saat 14.00’de kapsamlı bir basın toplantısı yapacağını söyleyen Gökçek “Belediye başkanlığından ayrılmamı, Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan talep etti. Biz de bu talebi kırmadık, neden kırmadığımızı da çok net olarak televizyonlardan göreceksiniz. Bundan mütevellit, belediye başkanlığınızdan ayrılıyorum. 23 sene boyunca 5 sefer seçime girdik, 5’inde de Allah’a hamdolsun, sizlerin de gayretiyle, bizim de yüzümüzü ak ettiğiniz için bu seçimleri her seferinde kazandık. Ama nasip bu kadarmış, inşallah bundan sonraki hayatta da değişik yerlerde karşılaşmak nasip olur... Hepinizi Allah’a emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.