Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında önceki akşam basına kapalı yapılan AK Parti MKYK toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmeler yapıldı. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, teşkilatlardaki ve yerel yönetimlerde “metal yorgunluk” kaynaklı değişimler yapıldığını, ihtiyaç oldukça bu değişimlere devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu:

“Bunlar normal şeyler. Siyasi partiler elbette gerekli kararları alır. Bunların aday gösterilmesi nasıl parti kararı ise, sonrasında genel başkanın veya parti yönetiminin bunların istifasını da isteme hakkı vardır. Teşkilatlardaki değişiklikler veya belediyelerde yapılan değişimler, başarılı olmak için yapılan değişikliklerdir. Parti içi değişimlerle ilgili fazla konuşmak da doğru değildir. Bu arkadaşlarla ilgili olumsuz ve kırıcı sözler sarf edilmemeli. Sonuçta bunlar bir kabahatleri var diye gitmediler. İhtiyaç oldukça elbette değişim adımlarına devam edeceğiz. Değişime uğrayan teşkilatları da uyarın hemen hiç zaman kaybetmeden çalışmalara başlasınlar, görevden alınan veya istifa eden arkadaşları da dışlamadan, parti dışında veya çalışmaların dışında tutmayın. Gönül alarak, partinin ilk kurulduğu günkü mantık ve heyecanla hareket edeceğiz”

EDİP UĞUR’UN İSTİFASI

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur’un istifasına ilişkin ise Erdoğan, “Gerekli adımlar atıldı. Pazartesi istifa etmesini bekliyoruz. Etmezse, gereğini yapacağız. Herkes görecek ne yapılacağını. Ama bir sıkıntı olmadan istifa edeceğini düşünüyorum” dedi.

ERKEN SEÇİM YOK

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçradoğlu’nun erken seçim çağrısını da değerlendirdi. Erdoğan, “Ne erken seçimi? Erken seçim kesinlikle yok. Biz işimize gücümüze bakalım. Boş laflar bunlar. Ana muhalefetin bu tartışmaları lüzumsuz. Siyaseti okuyamadıklarını gösteriyor. Böyle bir konjonktür de yok. Erken seçim talep etmenin tek amacı gündem değiştirmek” diye konuştu.

BELEDİYELERE AYRIM YOK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da MKYK’da yerel yerel yönetimlere yönelik yapılacak denetimlerle ilgili bir sunum yaptı. Bakan Soylu, “Hazırlıklar tamamlandı. Belediyelere operasyon başlatacağız. Eli kulağında. Mülkiye müfettişleri görevlendiriyoruz. Müfettişleri göndereceğiz. İktidar, muhalefet ayrımı yapılmayacak. İçişleri Bakanlığının belli bir denetim formatı var. Nerede ne eksik var, neler yapılmalı hepsi tek tek bakılacak. Denetimler sonucunda, bir kusur varsa gereği yapılacak” diye konuştu.

MECLİS GÜNDEMİ

AK Parti MKYK toplantısında grup yönetimi tarafından, Meclis gündemine ilişkin sunum da yapıldı. Buna göre, Meclis Başkanlığı seçimlerinin 17-21 Kasım tarihleri arasında olacağı bilgisi verildi. Ayrıca, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, TBMM Genel Kurulunun 22 Aralık’tan itibaren 10 gün çalışmalara ara verebileceği, bilgilendirmesi yapıldı.