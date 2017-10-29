Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplantısında meclis üyelerine yaptığı veda konuşmasında, belediye başkanlığı dönemindeki çalışmaları aktardı. Gökçek, şunları söyledi:

Ben yıllarını AK Parti’ye vermiş bir kardeşinizim. AK Parti iktidarı önce kendi milletine bütün mazlum milletlere umut olmuş bir harekettir. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bu hareket yeni bir Türkiye’nin doğuşunu temin etmiştir. Ben bir dava ahlakından geliyorum, benim davamda nefse uymak yoktur, şahsi çıkarlar için davaya zarar vermek yoktur.

“EMİR DEMİRİ KESER”

Benim davamda emir demiri keser. Benim davamda liderin talimatına uymak gerektir. Türkiye olarak bugünlere kolay gelmedik. Amacımız, gelişmiş ve üreten bir Türkiye’ydi. İnsanları güven ve huzur içinde yaşayan bir Türkiye’ydi. Şimdi bunları gerçekleştiren bir iktidar ve lider var. Bu iktidar AK Parti, bu lider Recep Tayyip Erdoğan. Bizler bu umudu inşa ederken o gün liderimiz, benim belediye başkanlığı yaparak katkı sağlamam gerektiğini düşündü. Bugün ise istifa ederek katkı sağlamam gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden ben istifa etmeyerek partim için bir oy kaybına dahi yol açarsam bunun bir vebal olacağını düşünüyorum, inandığımız umutlara haksızlık olur diye endişe ediyorum. Liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emrine uyarak Belediye başkanlığını bırakıyorum. Başarısız olduğumu düşündüğüm, yorgun olduğumu düşündüğüm için değil, ya da herhangi başka bir kaygı nedeni ile değil, sadece ve sadece ülkemi lider ülke yapacağına inandığım Recep Tayyip Erdoğan’ın talebini yerine getiriyorum. Bana, olaya karşı çıkmam ve istifa etmemem konusunda çok baskı yapan oldu. Bakınız, ben kendimde davama iğne ucu kadar zarar verme hakkı bulamam.

MUHALEFET TOPLANTIYA KATILMADI

- Gökçek, istifasını açıklamak üzere dün saat 14.00’de Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’na geldi.

- Toplantıya CHP ve MHP’nin meclis üyeleri katılmadı.

- Salona girişte AK Partili meclis üyeleri tarafından sık sık ayakta alkışlanan Gökçek, 23,5 yıldır belediye başkanlığı döneminde yapılan hizmetleri anlattı.

- Gökçek’in konuşması sırasında bazı meclis üyelerinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

- Toplantı meclis salonu yerine oraya yakın bir bölgedeki konferans salonunda yapıldı. Salon toplantı öncesinde dedektör köpekler tarafından arandı.

- Toplantıdan önce meclis üyelerine hatıra olarak Melih Gökçek’in son grup toplantısında çekilen fotoğraf verildi.

- Toplantı salonundaki büyük ekrandan, bugüne kadar yapılan projelere ilişkin görseller gösterildi.