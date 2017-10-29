Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan, “Türk milleti, 29 Ekim 1923’te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir” değerlendirmesini yaptı. Erdoğan, şöyle devam etti: İstiklal harbimizi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren ruh, tıpkı 94 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. 15 Temmuz ihaneti karşısında, milletimizin 250 şehit ve 2 bin 193 gazi pahasına gösterdiği şanlı direniş, işte bu ruhun ifadesidir.

“Bağımsızlık karakteri” olan böyle necip, böyle kahraman bir milletin mensubu olmaktan iftihar ettiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: (Millete efendilik yoktur, hizmet vardır.) düsturuyla hiçbir ayrım gözetmeden ülkemize en iyi şekilde hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Son 15 yıldır demokrasiden özgürlüklere, ticaretten yatırımlara, sağlıktan dış politikaya kadar tüm alanlarda hayata geçirdiğimiz tarihî reformlar, bu irademizin en açık ispatıdır. Bugün, dünyadaki tüm mazlum ve mağdurların umut kapısı Türkiye’dir. Eli kanlı terör örgütlerinin hedefi olmamızın da başta gelen sebebi budur. DEAŞ, PKK, PYD/YPG ve FETÖ gibi katil sürülerinin bizi hedeflerimizden alıkoymasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Manşetlerle, tezgâhlarla üzerimize salınan piyonlarla çarpışa çarpışa, 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Dost ve kardeşlerimizin desteği, gönlünü ve gözünü ülkemize kilitlemiş mazlumların duası, aziz milletimizin birlik ve beraberliğiyle inşallah hedeflerimize ulaşacağız.