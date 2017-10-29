Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Alaca Kadın Kolları Başkanlığı Olağan Kongresinde konuşan Milletvekili Salim Uslu, bir ünlü düşünürün “siyasetçi önümüzdeki seçimleri düşünür devlet adamı ise gelecek nesilleri düşünür” dediğini belirterek, ülkeye yapılan yatırımları, hizmetleri yaparken gelecek nesilleri düşünerek yaptıklarını söyledi.Yerel ve genel seçimlerin erkene alınmasının yeni bir şeymiş gibi istendiğini hatırlatan Uslu, “Bunu söyleyen adam sen 8 defa yenilmedin mi? 8 defa mağlup olmadın mı? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında girdiğin her seçimi, referandumu kaybetmedin mi? Sana ne oluyor Allah aşkına. Sanki yeni bir şey keşfetmiş gibi erken seçim diyorsun. Belli ki bunlarda yenilgi bir tutkuya dönüşmüş. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Yenildikçe adam keyif alıyor.



Bu benim sözümdür bana güvenin diyor. Senin hangi sözüne güvenilir. Niye güvenelim. Sen ‘aday değilim’ dememiş miydin. Demiştin. Resmen televizyon kameralarının önüne çıkarak ‘ben aday değilim’ demene rağmen ertesi gün aday olduğunu nasıl izah edeceksin. Sana nasıl güvensin bu toplum. Oysa Recep Tayyip Erdoğan ne diyor. Dediğini yapıyor. Popülizm yapmayacağız diyor. Gerekirse belediye başkanını görevden alacağız diyor. Almaya da devam ediyor. Belediye başkanı gitsin diyenler bugün biz sahip çıkarız belediye başkanına demeye başladılar. Peki belediye başkanı niçin görevden alınır. Yolsuzluk yaptığı için mi? Hayır. İlla yolsuzluk yapması şart değil. Veya beceriksizliği şart değil” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin geleceğin partisi olduğunu kaydeden Uslu, “Türkiye üzerine oyunlar oynanıyor. Türkiye üzerine tezgahlar kuruluyor. Bu hesabı bozmanın bir yolu var AK Parti’nin arkasındaki millet desteğinin devam etmesidir. Milletin desteği arttıkça kale gibi Tayyip Erdoğan’ın arkasında durdukça bunların hepsi gündelik siyasi söylemlerdir. Bizler için vız gelir tırıs gider” diye konuştu.

