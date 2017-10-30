Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde Beştepe Külliyesi’nde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyona siyaset, iş, sanat, spor dünyasından çok sayıda ismin yanı sıra, Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda vatandaş katıldı. Erdoğan konuklarına hitap ederken şunları kaydetti:

“Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü önemine ve ortaya koyduğumuz hedeflerle 2023’e yüklediğimiz vizyon çerçevesinde kutlamayı planlıyoruz. Şimdiden hazırlıklara başladık. Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak milletimize söz verdiğimiz 2023 Türkiye’sini inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz.

İlk çeyrekte 5.1 büyüme gösterdi Türkiye. Yıl sonu itibarIyla bu büyüme oranının yüzde 7’yi bulacağına inanıyorum. İhracatımızda da 157-158 milyar dolarları yeniden yaşayacağız. Daha üzerine çıkacağız. Türkiye ne zaman muasır medeniyet yönünde kalkınma hamlesi başlatsa, birileri çıkıp Cumhuriyeti, korumak adına buna engel olmuştur. Daha önceki darbelerde içinde La Havle çeken milletimiz, bu defa özgürlüğüne ve devletine sahip çıkmak için sokaklara ve meydanlara inmiştir. Darbeler, cuntalar, vesayet girişimleri Cumhuriyet tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Eskiler ‘zor oyunu bozar’ derlerdi. Biz de milletimizle bir olup bu oyunu bozacağız. Karşımızdakiler demokrasinin sınırları içinde hareket ediyorlarsa demokrasinin kuralları ile bozacağız. Karşımızdakiler hakka, hukuka göre hareket ediyorlarsa hukukun kuralları ile bozacağız. Ama karşımızdakiler bunların hiç birine uymuyorsa o zaman bu oyunu zorla bozacağız. Çünkü bizim kitabımızda esaret yoktur. Kimse bu millete esaret zincirini yakıştıramaz. Bizim kitabımızda köle olmak yoktur. Bizim kitabımızda kula kul olmak yoktur, bizde Hakk’a kul olmak vardır. Bizim kitabımızda haksızlık karşısında susmak da yoktur. Bizim kitabımızda bir yanağımıza tokat atanlara diğer yanağımızı dönmek de yoktur. Tam tersine bizim için özgürlük her şeyin başıdır. Bizim için ezanımız ve bayrağımız başta olmak üzere kutsallarımız canımızdan bile önce gelir.”

KÜLTÜR SANAT ÖDÜLLERİ

Erdoğan, konuşmasında “2017 Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri” kapsamında ödül verilecek isimleri de açıkladı. Bu isimler şöyle: Sosyal Bilimler: İlber Ortaylı, Müzik: Göksel Baktagir, Sinema: Yavuz Turgul, Geleneksel Sanatlar: Ali Toy, Resim: Selahattin Kara ve Vefa Ödülü: Nurettin Topçu.

GECEDE NEŞELİ ANLAR

İstiklal Savaşı ruhu ayaktadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı Cumhuriyetin ilanının 94. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı: “Türkiye Cumhuriyeti, her satırı kahramanlıklarla her safhası fedakarlıklarla dolu çetin bir mücadelenin eseridir. İstiklal Harbimizi zaferle taçlandıran, cumhuriyetimize hayat veren ruh hamdolsun tıpkı 94 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Tarihe 15 Temmuz Destanı olarak geçen şanlı direniş, bu ruh ve iradenin tüm ülke sathında tecessüm etmiş hâlidir. Cumhuriyetimizin 94. kuruluş yıl dönümünü kutlarken, tüm gazilerimizin hatıralarını saygıyla yâd ediyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.”