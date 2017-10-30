Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Alat Limanı'nda düzenlenen "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı"nın açılış töreninde, Başbakan Binali Yıldırım'ın mesajı okundu.

Mesajında, tarihi bir gün yaşandığını belirten Yıldırım, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın hayırlı olmasını diledi.

Yıldırım, Türkiye-Gürcistan ve Azerbaycan'ın ortak çalışmasının bir ürünü olan projenin, sadece ülkeler arasındaki işbirliğini yansıtmadığını, aynı zamanda Çin'den başlayıp Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanan tarihi İpek Yolu'nun da önemli bir bölümünü teşkil ettiğini kaydetti.

Başbakan Yıldırım, mesajını şöyle sürdürdü:

"Orta koridor' olarak adlandırılan 'Bir Yol Bir Kuşak Projesi'nin ana güzergahındaki bu demiryolu aynı zamanda Avrasya coğrafyasında medeniyetleri de birleştiren ve buluşturan bir görev ifa edecek.

2004 yılında, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye arasında bir fikir projesi olarak ülke bakanlarıyla başlattığımız çalışmalar, 2008 yılında Kars'ta 3 ülke liderinin katılımıyla temel atma seviyesine gelerek önemli bir merhale kat etmiştir. Takip eden yıllarda birçok zorluklar ve olumsuzlar yaşanmasına rağmen her 3 ülke liderinin desteği hiçbir zaman eksik olmamış ve nihayet mutlu sona ulaşılmıştır."

"Barış, kardeşlik ve refaha önemli katkı sağlayacak"

Başbakan Yıldırım, başından itibaren içinde bulunan biri olarak projenin yapım sürecinde birlikte çalıştığı bütün bakanlara, teknik ekip ve yüklenici firmalara teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'ye de şükranlarını sunan Yıldırım, mesajında, "Bölge ve Avrasya coğrafyasının barış, kardeşlik ve refahına önemli katkı sağlayacağına inandığım Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin ülkelerimize, milletlerimize ve insanlığa hayrlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.