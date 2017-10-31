Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti kulislerinde bir kesim, hâlen TBMM Başkanlığı görevini yürüten İsmail Kahraman’ın yeniden aday gösterilmesine kesin gözüyle bakıyor. Bir kesim ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu ana kadar herhangi bir isme işaret etmediğini belirterek 'Başkanlık' seçimi konusunda bir sürpriz yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Bu çerçevede AK Parti kulislerinde olası Meclis Başkan adayları olarak, Kahraman’ın yanı sıra, Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Millî eğitim eski Bakanı Nabi Avcı’nın isimleri dillendiriliyor.

GÖZLER 6 KASIM’DA



Kulisleri hareketlendiren Meclis Başkanlığı seçimleri, Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen son Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısında “takvim” bazında ele alınmış ve herhangi bir isimlendirmeye gidilmemişti. AK Parti’de “Kahraman’la devam mı, tamam mı?” cevabını öğrenilmesi için şimdi gözler 6 Kasım’da gerçekleştirilecek Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına çevrildi.



SÜRPRİZ OLABİLİR



AK Parti kurmayları, “Meclis Başkanlığı seçimleri için 5 gün sürecek adaylık başvuruları 12 Kasım’da başlayacak. 17 Kasım-21 Kasım arasındaki 5 günlük süre içinde de Genel Kurul’da başkanlık seçimlerini tamamlamamız gerekiyor. Dört tur üzerinden yapılacak seçimleri 17 Kasım Cuma günü yapabileceğimiz gibi, 20 Kasım Pazartesi günü de yapabiliriz. Tüm bunlar yani gerek takvim, gerek Başkan adayı, gerekse diğer pozisyonlar için isimler 6 Kasım’daki MYK’da büyük ölçüde netleşir” bilgisini verdi. TBMM kırmızı plakalı koltukları için grupta bir “istişare” süreci başlatılabileceğini de ifade eden AK Parti kurmayları, Meclis Başkanlığı’nın istişare kapsamına alınıp alınmamasının da başkan seçimi konusunda önemli bir mesaj olabileceğine dikkat çekti. Geçmişte Meclis Başkanları’nın 2. dönemde de görevlerine devam edilmesine karar verilmesi halinde TBMM Başkanlığı için bir istişareye gidilmediğini anımsatan parti kurmayları, “Sayın Kahraman göreve devam edecekse, başkan adaylığı istişare dışı bırakılır” ifadelerini kullandı.



AK Parti’de, doğrudan MYK üyesi olan beş grup başkanvekilliği için de seçim yapılacak. TBMM Başkanlığı gibi kulislerde grup başkanvekillikleri konusunda da, “sürpriz” olabileceği konuşuluyor. Grup Başkanvekillerinden en az ikisinin değişeceği iddia edilen kulislerde bu görev için Erdoğan’a yakınlıklarıyla tanınan ve “şahin” tavırlarıyla dikkati çeken Mehmet Metiner, Metin Külünk’ün isimleri de dillendiriliyor. Elitaş’ın, TBMM Başkanlığı’nın yanı sıra TBMM Başkanvekilliği için de adı geçerken, bu durumda Ayşe Nur Bahçekapılı’nın divan dışı kalacağı, Ahmet Aydın’ın ise TBMM Başkanvekilliği’ne devam edeceği ifade ediliyor. Milliyet