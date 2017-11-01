Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP’nin yerli ve millî olmadığını belirterek, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’si bu milletin devletine, bekasına, düzenine ve istikrarına düşmandır” dedi. TGRT Haber televizyonunda Gündem Özel programına konuk olan Mahir Ünal, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın sorularını cevaplandırdı.



CHP Sözcüsü Bülent Tezcan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylemleri üzerinden CHP’ye yüklenen Mahir Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu:

“2010’dan bugüne kadar sistematik olarak Türkiye’nin toplumsal sözleşmesinin zemini olan meşruiyete saldırıyorlar. Sistematik olarak meşruiyet zeminine saldıran, her iki yılda bir seçime girmiş ve seçimi kazanmış, her iki kişiden birinin oyunu almış meşru hükûmeti gayrimeşru ilan etmek, ülkeyi ikiye bölmek, nasıl bölmek, ‘sarayın polisi, halkın polisi, sarayın askeri, halkın askeri, sarayın 15 Temmuz’u, halkın 15 Temmuz’u, 20 Temmuz darbe girişimi.’ Bu dili analiz ettiğiniz zaman CHP siyasetinin bir siyaset olmadığını görürsünüz. Yerli ve millî bir dili olmadığını görürsünüz. Türkiye düşmanı güçlerin sözcülüğünü yaptığını görürsünüz.”

CHP’yi Türkiye içindeki siyasi bir hareket olarak görmediklerini ifade eden Ünal, “CHP’yi yerli ve millî olarak görmüyoruz. Deniz Baykal bir devlet adamıydı. Türkiye’nin çıkarları söz konusu olduğunda pozisyonunu milletin seçtiği meşru hükûmetten yana alırdı” diyerek şöyle devam etti:



LOBİLERE MALZEME VERİYOR

“Şimdi siz çıkacaksınız Tayyip Erdoğan’a ‘faşist ve diktatör’ diyeceksiniz, sonra bunu dışarıya konuştuğunuz için dışarıdaki Türkiye karşıtı lobiler sizin bu propaganda malzemenizi alıp kullanacaklar, hukuk harekete geçince de ‘siyasete baskı var.’ Gazeteci küfredecek, bununla ilgili işlem yapacaksınız siz ‘gazetecilere baskı yapılıyor’ diyeceksiniz. Siyasetçi küfredecek, hakaret edecek, anayasanın amir hükmü açık bir şekilde cumhurbaşkanına hakaretin cezasının ne olduğunu ifade ediyor, anayasaya uygun bir şekilde hukuk bu sövücünün yaptığı davranışın hesabını sormaya kalktığında uluslararası alanda ‘siyasete baskı yapılıyor’ yaygarasını koparacaksınız. O yüzden bu kadar rahat konuşuyorlar.

Öte yandan öğleden sonra da AK Parti Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Mahir Ünal, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerini aynen iade ettiklerini söyledi. Ünal, “Biz sükûnetimizi bozmadan, asla tahrik olmadan, gündemimizi ve Türkiye’ye dair hayallerimizi muhafaza ederek yolumuza devam edeceğiz. Ama sen, Türkiye düşmanı güçlerle iş birliği yapmış siyasi bir aparat olarak siyasi tarihimizin çöplüğündeki yerini alacaksın” diye konuştu.



ÜNAL’DAN ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, bir süre önce göreve atanan İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette, TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan ile İHA Ankara Haber Müdürü Beyazıt Cebeci de hazır bulundu.