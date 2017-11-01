Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3. Turizm Şurası’nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Şura’da yaptığı konuşmada Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, turizm sektörünün son yıllarda diğer sektörlerle kıyaslandığında son derece hızla büyüyen bir sektör olduğunu belirterek, “Şu an itibariyle dünya ekonomisinin yaklaşık 2.3 trilyon dolarlık büyük bir pastasını elinde bulunduran sektör. Yan etkileriyle birlikte 7.6 trilyon dolarlık devasa bir ekonomiden bahsediyoruz. 108 milyon kişiye istihdam üretiyor ve önümüzdeki dönemdeki bu istihdam üretme 380 milyonlar seviyelerine çıkacağı öngörülüyor.



Dünya ekonomisi 2.5 büyürken turizm 3.1 büyüyor. 10 yıl sonra turizmin 3.9 büyüyerek diğer sektörler arasında en hızlı şekilde büyüyen bir sektör olması kaçınılmaz görünüyor. Bu devasa pastadan Türkiye olarak yeterince pay almak mecburiyetindeyiz. Türkiye dünya turizminde 6.sırada olan bir ülkedir. Bu Turizm Şurasıyla birlikte 3. evrede bir seferberlik ruhuyla hareket ederek inşallah Türkiye’yi 10 yıl içerisinde çok daha yüksek bir noktaya getireceğiz ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023 hedeflerini aşacağımızı ümit ediyoruz. Türkiye son 2 yılda bir taraftan Rusya ile aramızdaki uçak krizi diğer taraftan FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü ve arkasından Avrupa’daki seçimler dolayısıyla başta Almanya olmak üzere Türkiye’ye karşı son derece tarafgir ve son derece baskı bir takım propagandalara rağmen oluşturulan olumsuz havalara rağmen Türkiye turizmi yeniden güçlenmeye başlanmıştır” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’YE GELEN TURİST SAYISI 26 MİLYONU GEÇMİŞ 26 MİLYON 60 BİN SEVİYESİNE ULAŞMIŞTIR”

"İlk 9 aylık turizm sektöründe Türkiye’ye gelen turist sayısı 26 milyonu geçmiş 26 milyon 60 bin seviyesine ulaşmıştır" diyen Kurtulmuş, "Sadece Eylül ayında 4 milyon turist gelmiştir. Bu sektörün toparlanmaya başladığını gösteriyor. İnşallah yeni dönemle birlikte çok daha ciddi bir hamle yapacağız, ilerlemeye devam edeceğiz. Türkiye’ye gelen turistler arasında Rus turistlerin sayısı ilk 9 ayda 4 milyonu aşmış, Alman turistlerin sayısı da 3 milyona yaklaşmıştır" açıklamasında bulundu.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK ARŞİVİ, KÜTÜPHANESİ ANADOLU TOPRAKLARIDIR, TÜRKİYE’DİR"

Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Önümüzdeki dönemde 3. hamle döneminde önümüzde bazı stratejik hedefler var. Bunlardan bir tanesi pazarları çeşitlendirmektir. Türkiye Uzak Doğu Asya ülkelerine açılımı süratle devam ettirecektir. Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere Asya açılımımızı sürdüreceğiz ve yaklaşık dünya nüfusunun yarısını barındıran Çin ve Hindistan’ın kapısını açacağız ve bu ülkelerden misafirleri Türkiye’de ağırlamayı arttıracağız. Ürün çeşitlendirmesine de gitmek zorundayız. Sadece deniz, kum ve güneş değil, sağlık, spor, inanç, dağ, doğa turizmi gibi paketlerimizi çeşitlendirecek ve dünya turizm sektörüne rekabetçi bir şekilde yeni ürünlerimizle girecek insanların Türkiye’ye gelmesini sağlayacağız.



Özellikle son yıllarda İslam karşıtlığı ve Türkiye düşmanlığının ortadan kaldırılması için Türkiye’nin engin turistik, kültürel zenginliklerini yumuşak güç olarak kullanacağız. Bunun üzerinden oluşturacağımız bir dille küresel ölçekte İslam karşıtlığının, Türk düşmanlığının daha somuta indirgenmiş şekli olan Erdoğan karşıtlığının üzerine giderek Türkiye’nin bu gücünden istifade edeceğiz. Bu söylediklerimizin hiçbirisi bir hayal değildir. Türkiye’nin imkanlarına güveniyoruz. En büyük zenginliğimiz Anadolu topraklarının zenginliğidir. Anadolu toprakları insanlığın buluştuğu yerdir. Bu tarihi ve kültürel zenginlik dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Hiç abartmadan söyleyebiliriz dünyanın en büyük arşivi, kütüphanesi Anadolu topraklarıdır, Türkiye’dir. Turizm üzerinden, kültür üzerinden Türkiye markasının değerini artıracağız ve yolumuza devam edeceğiz."