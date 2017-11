Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, devletin sevgi evlerinde 13 bin çocuğa baktığını, ailelerinin yanındaki 140 bin çocuğu da maddi olarak desteklediklerini açıkladı. İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’e nezaket ziyaretinde bulunan Bakan Kaya, ardından gazetemizin haber toplantısına katıldı. Bakanlığın çalışmalarıyla ilgili editörlerin sorularını cevaplayan Kaya, sevgi evlerinden boşanmalara, küçük yaşta evliliklerden korucuyu aile projesine kadar birçok konuda açıklamada bulundu. İşte bakanın anlattıkları:



DÖNÜŞÜMÜ BAŞARDIK

Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan, Kazakistan’da “sevgi evi” modelini görüyor. Bir ekip gidip inceliyor ve Türkiye’de de uygulanmasına karar veriliyor. Çocuk Esirgeme Kurumu vardı. İşte onlar tarihe karıştı. Haziran ayında ev tipi modele geçtik. Tam bir dönüşüm gerçekleştirdik. Elhamdülillah bunu başarmanın huzurunu yaşıyorum. Bugün korumamız altında 13 bin 500 evladımız var. 5-6 çocuk bir bakıcı annenin sorumluluğunda... Bunlar sosyolog, psikolog, öğretmen...

Üniversite mezunu olmayan hiçbir bakım elamanı almadık, almayacağız. Bu çocukların üniversiteyi okumalarını istiyoruz. Eğer üniversiteye devam etmezlerse kamuda işe yerleştiriyoruz. Yakın dönemde 3 bine yakın atama yaptık. 3 bin 200 genç de atama bekliyor. Devletin bakımını üslendiği çocuğu, 18 yaşına geldiğinde kapı önüne koyduğu gibi yanlış bir düşünce var. İşe yerleşenlere 5-6 ay süre tanıyoruz ki kendini toparlayıp evini tutabilsin.



KENDİ EVLADIM GİBİ

Evlerdeki çocukların her birini kendi evladım gibi görüyorum. Onları gördüğümde sorumluluk duygum kat kat artıyor. Mesela iki bayramdır oğlumu da alıp onların ziyaretlerine gidiyorum. Onlardan ayrılmak zor geliyor. İçlerinde o kadar zeki olanlar var ki... Özellikle 0-6 yaş arasındaki çocukların ailelerin yanında olması gerekiyor.



ZİHNİYET DÖNÜŞÜMÜ ŞART

Erken yaşta evlilikler önemli bir problem. Okullaşma oranını yüzde 40’tan 82’lere çıkınca erken yaşta evliliklerin oranı da yüzde 8,1’den yüzde 4,6’ya düştü. Sekiz ilde pilot olarak çalışmalara başladık. Toplum bunun sadece doğu bölgelerinde olduğunu sanıyor. İzmir’dekini kimse bilmiyor. Türkiye’nin her yerinde var. Cezalar yeterli gelmiyor. Zihniyet dönüşümü olmalı.



AİLE MAHREMİYETİ YIKILIYOR

Boşanmaların 2016 yılında düştüğünü görüyoruz. Aileler daha kolay dağılabiliyor. Bunun için boşanma süreci danışmanlığı başlattık. Çiftlerin, bu sayede yüzde 38’i boşanmaktan vazgeçti. Evlilik öncesi eğitimler yapıyoruz. 600 bin çifte eğitim öncesi eğitim verdik. Çünkü çiftlerin evliliğe adım atmadan sorun çözmeyi öğrenmeleri lazım.

Boşanmalarda hukuki süreç de kötü işliyor. Çiftler, bütün aile mahremiyetini ortaya döken dilekçeler hazırlıyor. Bazen kişinin eşine ‘Niye böyle yazdın?’ diye sorduğunda, ‘Avukatım böyle yazmazsan boşanamazsın’ dediğine şahit oluyoruz.

Bunlar topluma zarar veren şeyler. En çok da çocuklarımız olumsuz etkileniyor. Onun için bunların gizli tutulması gerektiğine inanıyorum.

KORUYUCU AİLE OLUN

Çocukların aile ortamında büyümelerinin önemine temas eden Aile Bakanı Kaya, çiftleri koruyucu aile olmaya çağırdı. Kaya şunları söyledi: “AK Parti iktidara geldiğinde koruyucu aile sayısı 500’lerde idi. Bugün 5 bin 400’lere çıkmış durumda. Hedefimiz 0-6 yaş arasındaki tüm çocukların bir aile yanında bakımını sağlamak. Şu an bu durumda 580 çocuk var. 186’sı yabancı uyruklu. Evlat edinme yaş sınırını kaldırdık. Eskiden 47- 48 yaşında bir kadının çocuklara bakamayacağı düşünülüyordu. Oysa her kadının fiziksel, ruhsal ortamı farklı. Biz her açıdan ailenin sosyal incelemesini yapıyoruz. Toplumda rol model olacak kişilerin koruyucu aile olmasını, dizilerde işlenmesini özellikle önemsiyoruz. Koruyucu aile olacak kişinin; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, ülkemizde ikamet etmesi, düzenli bir gelirinin bulunması ve 25-65 yaş arasında olması gerekiyor. Tabii bunlar başvuru yapabilme şartı. Bundan sonra hassas bir süreç başlıyor. Kişiler, titiz bir incelemeden geçiyor. Ekonomik sıkıntı yüzünden hiçbir çocuğun ailesinin yanından ayrılmasını istemiyoruz. Bunun için 102 bin aileye, aylık 800 liraya yakın ekonomik destek veriyoruz. 40 bine yakın aileyi de üç aylık periyotlarla destekliyoruz. Devlet bugün 140 bin çocuğu, ekonomik destekle ailesinin yanında tutuyor. Bu destekler sayesinde kurum bakımındaki çocuk sayısı azaldı.”

Bakan İhlas Medya’nın misafiri...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı A. Mücahid Ören’i ziyaret ettikten sonra gazetemizin ‘manşet toplantısı’na katıldı. Kaya, hem bakanlığın çalışma ve projelerini anlattı hem de bugünkü manşetimizi attı.