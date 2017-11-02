Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş AA Editür Masası'nda konuşuyor. Dünyada fevkalade yoğun devam eden  bir İslam karşıtlığı ve Türkiye düşmanlığı var" diyen Kurtulmuş, turizmde yeni stratejiyi açıkladı. 'Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya,  Endonezya, Malezya gibi Uzakdoğu ülkelerine açılmayı hedefliyoruz" diyen Bakan Kurtulmuş'un açıklamalarının satır başları şöye:Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş,"Dünyada fevkalade yoğun devam eden  bir İslam karşıtlığı ve Türkiye düşmanlığı var. Yani 'Türkiye'ye gitmeyin,  Türkiye tehlikelidir' diye Türkiye turizmini de doğrudan etkileyecek yanlış,  olumsuz algılar yapılmaya çalışılıyor. Biz, İslam karşıtlığı ve Türkiye  düşmanlığına karşı kültürümüzü ve turizmimizi yumuşak gücün iki önemli enstrümanı  olarak kullanacağız ve inşallah Türkiye hakkında çok daha olumlu kanaatlerin  oluşmasını da sağlayacağız.

Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya,  Endonezya, Malezya gibi Uzakdoğu ülkelerine açılmayı hedefliyoruz. Aşağı yukarı bunları  topladığımız zaman dünya nüfusunun yarısı. Buralarda, Hindistan'da 350 milyon  orta sınıf var, muazzam bir güç, yeni zenginleşmiş, her türlü alım potansiyeli  olan. Çin'de 300 milyonu aşkın bir orta sınıftan bahsediliyor. Dolayısıyla bütün  bu ülkelerle ilişkilerimizi artıracağız. O kapıları tıklayacağız, o kapıları  açacağız. Öyle 10 binlerle falan değil milyonlarla ifade edilen turisti inşallah  Türkiye'ye getirme imkanımız olacak. 

BAŞBAKAN'IN ABD ZİYARETİ 

 Bu geziyle vize meselesinin çözümüne ilişkin  adımlar atılabileceğini ümit ediyorum. Vize meselesi geçici ve anlamsız bir  şeydir ama Feto'nun orada ikamet etmesi, kalıcı ve gerçekten bizim için çok  önemli bir konudur.Sayın Başbakanımız da bu  ziyaretinde (ABD) artık Başbakan seviyesinde resmen FETÖ'nün iadesiyle ilgili  talebini tekrarlayacaktır. Bu, bizim için önemli bir nokta, Amerika-Türkiye  ilişkilerinin sıhhatli bir şekilde devam etmesi açısından son derece önemli bir  nokta.

ABD'DEKİ TERÖR SALDIRISI 

Terör uluslararasılaşmıştır, hedefleri ve kaynakları  bakımından. Hedefleri bakımından Amerika'da da bir terör saldırısı olabiliyor,  birkaç gün evvelinde Somali'de de terör saldırısı oldu. Hiçbir yer güvenli değil.  Dünyanın en güvenli, en rahat şehri neresi diyorsanız, orası da terörün  muhatabıdır. 