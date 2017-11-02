Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş AA Editür Masası'nda konuşuyor. Dünyada fevkalade yoğun devam eden bir İslam karşıtlığı ve Türkiye düşmanlığı var" diyen Kurtulmuş, turizmde yeni stratejiyi açıkladı. 'Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya, Endonezya, Malezya gibi Uzakdoğu ülkelerine açılmayı hedefliyoruz" diyen Bakan Kurtulmuş'un açıklamalarının satır başları şöye:Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş,"Dünyada fevkalade yoğun devam eden bir İslam karşıtlığı ve Türkiye düşmanlığı var. Yani 'Türkiye'ye gitmeyin, Türkiye tehlikelidir' diye Türkiye turizmini de doğrudan etkileyecek yanlış, olumsuz algılar yapılmaya çalışılıyor. Biz, İslam karşıtlığı ve Türkiye düşmanlığına karşı kültürümüzü ve turizmimizi yumuşak gücün iki önemli enstrümanı olarak kullanacağız ve inşallah Türkiye hakkında çok daha olumlu kanaatlerin oluşmasını da sağlayacağız.

Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya, Endonezya, Malezya gibi Uzakdoğu ülkelerine açılmayı hedefliyoruz. Aşağı yukarı bunları topladığımız zaman dünya nüfusunun yarısı. Buralarda, Hindistan'da 350 milyon orta sınıf var, muazzam bir güç, yeni zenginleşmiş, her türlü alım potansiyeli olan. Çin'de 300 milyonu aşkın bir orta sınıftan bahsediliyor. Dolayısıyla bütün bu ülkelerle ilişkilerimizi artıracağız. O kapıları tıklayacağız, o kapıları açacağız. Öyle 10 binlerle falan değil milyonlarla ifade edilen turisti inşallah Türkiye'ye getirme imkanımız olacak.

BAŞBAKAN'IN ABD ZİYARETİ

Bu geziyle vize meselesinin çözümüne ilişkin adımlar atılabileceğini ümit ediyorum. Vize meselesi geçici ve anlamsız bir şeydir ama Feto'nun orada ikamet etmesi, kalıcı ve gerçekten bizim için çok önemli bir konudur.Sayın Başbakanımız da bu ziyaretinde (ABD) artık Başbakan seviyesinde resmen FETÖ'nün iadesiyle ilgili talebini tekrarlayacaktır. Bu, bizim için önemli bir nokta, Amerika-Türkiye ilişkilerinin sıhhatli bir şekilde devam etmesi açısından son derece önemli bir nokta.

ABD'DEKİ TERÖR SALDIRISI

Terör uluslararasılaşmıştır, hedefleri ve kaynakları bakımından. Hedefleri bakımından Amerika'da da bir terör saldırısı olabiliyor, birkaç gün evvelinde Somali'de de terör saldırısı oldu. Hiçbir yer güvenli değil. Dünyanın en güvenli, en rahat şehri neresi diyorsanız, orası da terörün muhatabıdır.