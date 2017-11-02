Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli resmî Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadeleye işaret eden Bahçeli, hükûmete destek verdi.

Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hükûmetin terörle mücadelede göstermiş olduğu kararlı ve korkusuz mücadeleyi tavizsiz sürdürmesi en samimi ve içten dileğimdir. Milli mukavemet kırılamayacak, milli birlik ve kardeşlik ruhu bozulamayacaktır. Türk milleti iman ve iradesiyle, ihanetin belini kıracaktır. Milliyetçi Hareket Partisi terörle mücadelede önşartsız milletin yanında, devletin arkasında, hükûmetin destekçisidir. Zulme alkış tutan, zalimlere kucak açan, bölücülüğe ve düşmanlığa çanak tutan kim varsa kaybetmeye, bedelini ödemeye mahkum ve mecburdur. Türkiye badireleri aşacak inançta,belaları yenecek kuvvettedir.Bilinsin ki; şehitler ölmeyecek,vatan bölünmeyecek,al bayrak da inmeyecektir."