Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bitlis'in Ahlat ilçesinde ev tutup gazetecilerle bir araya geldi. Akşener ve muhabirlerin ayakkabılarını çıkarmaları ve Akşener'in evde terlikle röportaj vermesi dikkat çekti. Akşener erken seçim öngörüsünün de 15 Temmuz 2018 olduğunu söyledi.

30 GAZETECİYİ AĞIRLADI

İlk yurt içi gezisini Bitlis'e yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşaner, Tatvan ve Ahlat İlçesi'nde vatandaşlarla biraraya gelip, esnaf ziyaretinlerinde bulunduktan sonra Erkizan Mahallesi'nde 650 liraya kiraladığı evine geçerek bir süre dinlendi.

Meral Akşener, Ahlat'ta kiraladığı evinde önce komşuları ile bir araya geldi, ardından kendisini takip eden gezetecileri davet etti. 3 odalı evin salonunda yaklaşık 30 muhabir ve kemaramanı ağırlayıp, çay ikram eden Akşener, bugüne kadar 19 evde yaşadığını, Ahlat'taki evinin ise 20'ncisi olduğunu söyledi.





Ramazan Bayramını Ahlat'taki evinde geçireceğini anlatan Akşener, bundan sonraki gezilerini de Trakya ve Karadeniz'e yapacağını ve her hafta sonunu bir şehirde geçirmeyi hedeflediklerini belirterek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"15 TEMMUZ'DA ERKEN SEÇİM BEKLİYORUM"

Meral Akşener, erken seçim tahmini ile ilgili de tarih verdi. Akşener, "15 Temmuz 2018 tarihinde bir erken seçim bekliyorum. Erken seçim olarak bekliyorum. Ben bekliyorum. Bilmiyorum. Benim öngörüm böyle" dedi.