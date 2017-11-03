Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Nazilli yapılanmasında yönetici olduğu iddiasıyla aranan ve 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana firarda olan eczacı Saim Topaloğlu ile birlikte çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. 17-25 Aralık hükümete kumpas girişiminden sonra çekildiği ileri sürülen fotoğrafta CHP’li Tezcan ve firari FETÖ’cü Saim Topaloğlu’nun yanı sıra terör örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan Fatih Sultan Lisesi yöneticisi A.A. ve CHP Nazilli İlçe eski Başkanı Ali Çankır yer alıyor.

Aydın-Sultanhisar karayolu üzerinde bulunan bir mekanda gerçekleştiği öne sürülen buluşmayla ilgili olarak ortaya çıkan fotoğrafı hatırlamadığını savunan CHP’li Ali Çankır, siyasi olarak kendilerinden görüşme talebinde bulunanları geri çevirmediklerini söyledi. FETÖ firarisi Saim Topaloğlu ve Fatih Sultan Lisesi’nin o dönemki yöneticisi A.A. ile yaptıkları görüşmeyi hatırlamadığını ileri süren Çankır, “Bu siyasettir ve biz de görüşme talebinde bulunan herkesle görüşürüz. Tabi kimle ne zaman görüştük, bu sorunun cevabını ben şu an hatırlamıyorum. Ben öyle bir görüşme hatırlamıyorum ama biz Nazilli’de siyasi olarak görüşmelerimiz olmuştur. Nerede görüştük hatırlamıyorum. O zamanlar ben İlçe Başkanıydım, biz görüşmek isteyen herkesle denk geldiğimiz yerlerde görüşmüşüzdür. Ayrıca eczacı Saim’in FETÖ’cü olduğu yönünde bir bilgim yoktu” diye konuştu.