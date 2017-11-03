Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha sonra Gümülcine'nin Yaka bölgesinde bir Türk restoranında, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulunca (BTTADK) onuruna verilen yemekte konuşan Çavuşoğlu, doğup büyüdüğü toprakları Başbakan Yardımcısı sıfatıyla ziyaret etmesinin kendisi için gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

"Bakış açımız bir paradigma değişikliği yaşattı"

Türk azınlığın, bulunduğu topraklarda yaşam mücadelesi verdiğini kaydeden Çavuşoğlu, kendilerinin bu toplumun bazı sıkıntılar yaşadığının bilincinde olduğuna değindi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Türkiye her zaman azınlık toplumunun yanındadır, olmaya da devam edecek. Biz, ana vatan olarak, Türkiye olarak sizleri yalnız bırakmayız, bırakmadık da. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarıyla beraber bu bölgelere, medeniyet havzamıza ilişkin bakış açımız Türkiye'de bir paradigma değişikliği yaşatmıştır. Onlarla daha fazla bir arada olmak, üzüntülü günlerde yanında olmak, sevinçlerini paylaşmak için her türlü fırsatı değerlendirmeyi kendimize görev addediyoruz." diye konuştu.

"Karşılıklı ziyaretler sorunların çözümüne fırsatlar sağlıyor"

Atina'da Türk-Yunan ilişkileri bakımından önemli temaslarda bulunduğunu aktaran Çavuşoğlu, iki ülke arasında iletişim ağlarının açık olmasının önemli olduğuna dikkati çekti.

Çavuşoğlu, "Bütün perdeleri kaldırarak meseleleri masanın üzerine koymak, herkesin eteğindeki taşları masaya dökmesi çok önemli bir şey. Eğer bunları dile getirebiliyorsanız çözüm için size kanalların açılabileceği ümidini daha fazla hissediyorsunuz ve taşıyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.

Uzunca bir süredir Türkiye ile Yunanistan arasında üst düzey karşılıklı ziyaretler yapıldığını anımsatan Çavuşoğlu, bunların yeni iş birliği alanlarının doğmasına, meselelerin üzerine gidilmesine fırsatlar sağladığını vurguladı.