Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Nerede bir örgüt varsa, onun başını ezeceğiz” dedi. “Manisa İli Toplu Açılış Töreni”nde halka hitap eden Erdoğan, Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde şehit düşen askerlerin kanlarını yerde koymadıklarını belirterek “Dokuz kaybımız oldu 2 günde, ama 55 teröristi etkisiz hâle getirdik. 55 terörist... Bugün aldığım haberler çok daha farklı. Şu anda gerek İHA’larımız, SİHA’larımız ve F16’larımız oradaki operasyonlarına devam ediyorlar. Sayı daha da artacak. Bugüne kadar yemedikleri darbenin çok daha fazlasını yiyecekler. İşte bugün gerek Genelkurmay Başkanım, gerek İçişleri Bakanım, gerek kuvvet komutanlarım hepsi Hakkâri’de, o bölgedeler. Bütün bu olaylar sebebiyle bölgeyi dolaşıyorlar. Her an, nerede, ne var anında üzerine üzerine gidiyoruz, gideceğiz” dedi.



“Şu örgütün arkasında şu devlet varmış, öteki örgütün arkasında başka devlet varmış, bunların hiçbiri de bizi ilgilendirmiyor” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Hiçbir meşru devlet, kendi askerini, personelini teröristlerle bir arada tutmaz. Bizim için teröristlerin yanında olan herkes teröristtir. Atalarımız ‘Zurnada peşrev olmaz, ne çıkarsa bahtına’ derler. Bugüne kadar ‘müttefiklik’ diyerek, ‘stratejik ortaklık’ diyerek, ‘ittifak ilişkileri’ diyerek bizi oyaladıklarını sananlara son sözümüz budur. Biz Irak’ta ve Suriye’de tespit ettiğimiz tüm terör kamplarını yerle bir edeceğiz, bu böyle biline. Sınırlarımız dışındaki bütün terör bataklıklarını kurutmakta kararlıyız. Cerablus- El-Bab hattında başarıyla sonuçlandırdığımız, İdlib’de yine başarıyla sürdürdüğümüz operasyonlarımızı her an diğer bölgelere yayabiliriz. Şayet oralarda sakındığı bir şeyler olan varsa, şimdiden tedbirini alsın. Sonra darılmaca, küsmece olmasın.”



CHP, artık siyasi kadavra

Erdoğan, AK Parti Manisa İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda da şunları söyledi: 94 yıllık bir maziye sahip olduğunu iddia eden bir partinin mevcut yönetim altında geldiği yer gerçekten içler acısı. DHKP-C’den bölücü terör örgütüne kadar çiçek atmadıkları, destek çıkmadıkları, koruyup kollamadıkları hiçbir illegal yapı adeta kalmamıştır. ‘Atatürk’ün partisi’ iddiasındaki CHP, bugün Pensilvanya’nın partisi haline dönüş-müştür. Bugün CHP, siyaseten tükenmiş, bitmiş bir parti olarak adeta siyasi kadavra haline gelmiştir. Millete söyleyecek ne tek bir sözleri, ne de ülkeye önerebilecek tek bir projeleri vardır. Çok daha vahimi ise hamasetle iftirayla yalanla siyaset gemisini yürütebileceklerine inanmalarıdır.

DOĞUŞ SOMA ŞEHİTLERİNE 306 EVİ TESLİM ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, törende Doğuş Holding tarafından Soma Maden Şehitlerinin geride kalan aileleri için yaptırılarak bağışlanan 306 konutun anahtarlarını hak sahiplerine verdi.