Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kredi ve Kefalet Kooperatifi üyeleri ile kahvaltıda buluştu. Bakan Elvan’a Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan ile Ali Cumhur Taşkın, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik ile protokol üyeleri de eşlik etti. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Talat Dinçer ile Vali Ali İhsan Su’nun konuşmasının ardından kursiye çıkan Bakan Elvan, esnafın bir şehrin kimliğinin en önemli bileşeni olduğunu belirtti. Şehrin nabzını esnafın tuttuğunu söyleyen Elvan, "Adeta kılcal damarlara siz nüfus ediyorsunuz. Şehrin ekonomisini esnaf canlı tutuyor. Toplumun yükünü yine esnaf kardeşlerimiz çekiyor. Eğer toplumda bir sorun varsa o sorunun ne olduğunu en iyi bilenlerden birisi esnaf kardeşlerimizdir. Çünkü vatandaşla sabahtan akşama kadar iç içe, yüz yüzesiniz. Vatandaşımızın her derdi ile dertlenen ve bunların çözümü için çaba sarf eden birliklerimiz var, esnaf odalarımız var, bizde onlara gerekli desteği vermeye çalışıyoruz. Esasında bin yıllık bir geleneğimiz olan Anadolu bacılarıyla, Anadolu Erenleriyle, Anadolu Fatihleriyle birlikte bu ülkeyi Türkiye yapan asıl unsur Anadolu ahilerinin geleneğini sizler yaşatıyorsunuz ve sizlerin yaşatıyor olmasıdır. Ahi Evran’ın kurduğu bu teşkilatı modern anlamda sizler ayakta tutuyorsunuz" diye konuştu.

"ESNAFA YILDA 22 MİLYAR LİRA KREDİ KULLANDIRIYORUZ"

Sanayi sitesi konusunda da konuşan Elvan, yerle ilgili sorunlar çözüldükten sonra güzel ve modern bir sanayi sitesini yapacaklarını söyledi. Türkiye’de yüzde yüzlerin üstünde faizle kredilerin verildiği günlerin yaşandığını hatırlatan Elvan, "Ama bugün son derece düşük faizli 500 bin liraya kadar iş yeri satın alabilmek için kredi imkanı veriyoruz ve 120 ay gibi bir vadeye yayılabiliyor. Daha önce üst limiti 150 bin lira olan ve esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredinin limiti de 200 bin liraya yükseldi. Esnaflara ve orta ölçekli işletmelere 500 bin lira düşük faizli ticari taşıt kredisi verilmesi de kararlaştırıldı. 2002 yılında esnaf ve sanatkarlar fiili olarak yüzde 47 faizle kredi kullanıyordu. Artık bir yıldan kısa vadeli kredilerde sadece yüzde 4, bir yıldan uzun vadeli kredilerde ise yüzde 5 faizle kredi kullanabiliyorsunuz. 2002 yılında faize verdiğimiz destek sadece yüzde 20 idi. Bugün 100 liralık faizin destek oranı yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişiyor. Esnaf ve sanatkarlara 2002 yılında Halk Bankası tarafından kullandırılan kredi miktarı tüm Türkiye’de sadece 153 milyon lira. Artık esnafa yılda 22 milyar liralık kredi kullandırıyoruz. O dönemde kredi kullanan esnaf sayısı sadece 63 bin 500’dü. Bugün bu rakam tam 450 bine ulaştı. Biz esnafla iç içeyiz. Esnafımızın ayakta kalabilmesi için elimizden gelen her türlü gayreti ve desteği veriyoruz" şeklinde konuştu.

"BİZİM MİLLETİMİZİ BAŞKA MİLLETLERLE KARIŞTIRMAYIN"

Mersin’in her ilçesinin şantiye konumuna geldiğini vurgulayan Elvan, "Çok sayıda projemiz devam ediyor, yatırımlarımız devam ediyor. Mersin daha güzel olacak. Şundan emin olun biz büyük bir milletiz. Bu millet hiçbir zaman boyunduruk altında kalmadı. Özgürlüğüne aşık olan bir millettir. Vatanının bir milimetrelik karelik alanını bile asla vermeyecek ve bu vatanımızın ufak bir parçası olsa her türlü mücadeleyi gerçekleştirecek bir millete sahibiz. Bizim milletimizi başka milletlerle karıştırmasınlar. Bizim insanımızı başka insanlarla karıştırmasınlar. Bizim milletimizde bu ruh olduğu müddetçe, bu vatan sevgisi olduğu müddetçe, bu bayrak sevgisi olduğu müddetçe Allah’ın izni ile ülkemiz güçlendikçe güçlenecek, büyüdükçe büyüyecektir. Başka ülkelerin şöyle, böyle söylediklerine bakmasın. Biz güçlüyüz. Güçlü olmaya da devam edeceğiz. Biz milletimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.