İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit trafik polisi Olgun Günay'ın Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Geyikli Mahallesi'ndeki evini ziyaret ederek, ailesine ve akrabalarına taziyelerini iletti.
Taziye evinde Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Soylu'ya ziyareti sırasında eşi Hamdiye Soylu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi eşlik etti.
Trabzon-Gümüşhane karayolu Oltanbey Mahallesi Balyemez Konağı uygulama noktasında iki gün önce polisler bir otomobili durdurmak istemiş, sürücünün, "dur" ihtarına uymaması sonucu aracın çarptığı Gülay, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştu.