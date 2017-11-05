Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İktidarları döneminde hep engellerle karşılaştıklarını aktaran Tüfenkci, buna rağmen insana hizmet etmeye, kadınları, gençleri kalkındırmaya çalıştıklarını söyledi.

Tüfenkci, Gezi ve Kobani olaylarından Ergenekon ve parti kapatma olaylarına kadar birçok girişimle karşı karşıya kaldıklarını dile getirerek bunların hepsinden de Allah'ın izni, vatandaşların desteği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başarıyla çıktıklarını vurguladı.

Her zaman Hakk'a ve halka güvendiklerini ifade eden Bakan Tüfenkci, "15 Temmuz'da bu necip millet kendisini gösterdi. Baktığımız zaman o gün sizin duruşunuz dostlarımızı sevindirdi, düşmanlarımızı üzdü." dedi.

AB'ye üye olmak istediklerin anlatan Bakan Tüfenkci, ancak hep engellerle karşılaştıklarını belirtti.

Tüfenkci, örtülü ve örtüsüz engellerle bugüne kadar geldiklerine işaret ederek şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi biz masadan kaçan taraf olmadık. Bugün bir AB projesinin kapanış programındayız. Ülkemizde birçok projeyi AB ile beraber gerçekleştiriyoruz. Şimdi kararlar almaya çalışıyorlar, AB'nin Türkiye'ye olan bu projelerini bir kısmını keselim diye. Kesseniz ne olur, kesmezseniz ne olur?"

Türkiye'deki yatırımların devam ettiğini vurgulayan Bakan Tüfenkci, "Bugün Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, bakanlarımız hepsi ayrı ayrı temel atıyor, projelerin açılışını gerçekleştiriyor. Türkiye'yi geldiği nokta itibariyle kolay kolay dize getiremezler, dize de gelmez Allah'ın izniyle. Yeter ki biz sizinle olan irtibatımızı, gönül bağımızı kesmeyelim." dedi.