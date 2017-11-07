Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati, Genel Yayın Yönetmenimiz İsmail Kapan ve Yayın Koordinatörümüz Yücel Koç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Türkiye’deki siyasi gelişmeler ve 2019’da yapılacak kritik seçimlerin yanı sıra Ortadoğu’da yaşanan son olayların da değerlendirildiği görüşmede, ağırlıklı gündem Suudi Arabistan’daki gözaltılar oldu. Nebati, Suudi Arabistan’daki operasyonun başlamasından hemen sonra Türkiye’nin yaptığı itidalli açıklamanın çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Bölgemizde peş peşe çok kritik gelişmeler yaşanırken, Ankara’nın temkinli ve soğukkanlı hareket ettiğini belirten Nebati, Türkiye’nin, ağır bedellere yol açabilecek badirelerin ustalıkla atlatılmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine vurgu yaptı. Nureddin Nebati “Erdoğan gibi bir liderimiz olmasa Türkiye’yi çoktan parçalamış olabilirlerdi” dedi.