Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan’ın hayatını konu alan “Ağabey Köksal Toptan” kitabı yayımlandı. Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) yayınlarından çıkan, Esra Güner Hacıoğlu tarafından, sözlü tarih çalışması anlamına gelen “nehir söyleşi” tarzında kaleme alınan kitap, Toptan’ın çocukluk ve eğitim yılları ile siyasetin üst noktalarına uzanan hayatı konu alıyor. “Ağabey” Köksal Toptan kitabında, Toptan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Pınarhisar Cezaevi’ndeyken gönderdiği mektuba da yer verildi. Köksal’ın Erdoğan’a gönderdiği mektupta, şu satırlar yer aldı: “Sayın Başkanım, Aziz hemşehrim, sevgili kardeşim. Çoğu gitti azı kaldı. Bu da geçer. Sana Babür Divanı gönderiyorum. Gönderiyorum ama içinden bir şiiri seçip orada burada okumayasın! Sevgiler ve saygılarımla.”

Toptan, 12 Eylül 1980 darbe gecesine ilişkin de şu hatırasını paylaştı: “Evimiz birinci kattaydı. Önümüzdeki caddenin başında bir polis kulübesi vardı. Karşımızdaki apartmanda Emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar oturuyordu. Onun da evinin önünde bir asker duruyordu. O asker bizim polise ‘Bu gece ihtilal yapacaklar, Bakanına haber ver’ demiş. Koruma polisi bize bunu söylemedi. Neden söylemedin diye sorduğumda, ‘Sayın Bakanım bunu o kadar çok insan söylüyordu. Biz inanmadık, sıradan bir laf gibi algıladık.’ dedi. Evet, herkes ihtilal ihtimali üzerine yorumlar yapıyordu. Sabaha karşı bizim o polis kulübesinin önünde bir cip durdu. Albay olduğunu sanıyorum. Polisle bir şeyler konuştu. Loş bir ışık vardı. Polise bir kâğıt gösterdiğini gördüm. ‘Beni almaya geldiler’ dedim. Fakat biraz konuştuktan sonra o albay araca bindi ve gitti. O gider gitmez bizim polis koşa koşa eve geldi, kapıyı çaldı. Adam, nefes nefese ‘Bakanım ihtilal oldu’ dedi.”

Kitapta, Toptan’ın aile fotoğrafları ile siyasi hayatından haberleri aktaran gazete kupürleri de kullanıldı.