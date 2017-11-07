Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı ziyaret öncesi Ankara'da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, önceki gün ABD ve Türkiye arasındaki vize krizine ilişkin alınan kararları "Sınırlı da olsa, olumlu bir adım" olarak değerlendirdi.

ABD ile yaşanan "güvence gerilimi" hakkında da konuşan Yıldırım, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, "Güvence vermek hukuk devleti ilkelerine uymaz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde "Paradise Paper" adı altında yayınlanan iddialarla ilgili soruyu cevaplayan Yıldırım, "Gizli bir taraf yok, algı oluşturulmaya çalışılıyor. Şahsımı yıpratmaya yönelik iddialar. Milletim beni bilir. Biz onurumuzla varız. Milletimiz için ömrümüzü verdik. Bizim için en büyük servet itibarımızdır." dedi.