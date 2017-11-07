Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özel bir televizyon kanalına konuk olan Mestan, ülkede egemen tek uluslu devletçiliğe bağlı etnik ulus anlayışının, Türk ve Müslümanlara karşı uygulanan asimilasyon politikalarına hizmet ettiğini söyledi.

DOST partisinin, her türlü bölücülük girişimlerine karşı olduğuna işaret eden Mestan, üstü örtülü olarak Türklere azınlık statüsü verilmesini talep etti. Mestan, “Etnik Türk olarak böyle saygı görmek istiyorum. Bulgaristan’ın, Arnavutluk, Ukrayna ve Macaristan’da yaşayan soydaşları için talep ettiği hakların ötesinde bir şey istemiyorum.” ifadelerini kullandı.

Seçim kampanyasını, resmî dil Bulgarca yürütmek zorunda kaldığını dile getiren Mestan, "Seçim kampanyası sırasında ana dilimde konuşma hakkım çiğnenmiştir." dedi.

Ülkede “tek uluslu Bulgaristan devleti” kavramının halen tartışılmadığına dikkati çeken Mestan, "Bir milliyetin içinde bir, iki veya daha çok etnisite olabilir.” diye konuştu.

Çocuklarını Türkçe dil derslerine yollayamadığını, bu eksikliği aile ortamında gidererek onlara ana dilini öğrettiğini anlatan Mestan, ülkede ana dil öğretiminin halen seçmeli ders olduğunu anımsattı.

Mestan’a tepki

Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, Mestan’ın, Türklere azınlık statüsü verilmesine ilişkin taleplerinin “provokatif” olduğunu savunarak, savcılığın hemen harekete geçmesini istedi.

Karakaçanov, “Mestan uzun zamandır siyasette dolaşıp duruyor, bu zaman zarfında anayasayı okusaydı, anayasada Bulgaristan’da toplu azınlık haklarının tanınmadığını, kişisel hakların tanındığını görürdü." ifadelerini kullandı.

Anayasada, Bulgaristan’da dini, etnik veya başka toplulukların kolektif haklarından söz edilmediğine, dini inancı, cinsiyeti ve diğer özellikleri ne olursa olsun tüm vatandaşların kişisel haklarının garanti altına alındığına vurgu yaptı.

Nüfusu 7 milyona yakın Bulgaristan’da, yaklaşık 1 milyona yakın Türk ve Müslüman yaşıyor.