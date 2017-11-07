Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olan tutuklu konsolosluk çalışanı Metin Topuz ilgili olayın ardından yaptığı 'ajan' açıklamasını hatırlatan Arık, Türkiye'nin bir kabile devleti olmadığını ifade etti.

Arık, önergesinin genel gerekçe bölümünde şu görüşleri dile getirdi:

“Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri, ABD İstanbul Konsolosluğu’nda görevli bir şahsın tutuklanmasının ardından gerildi. Bu şahsın FETÖ ile bağlantılı olduğu öne sürülüyor. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, son derece önemli bir konuya dikkat çekerek, 'Bu ajanlar Amerikan Başkonsolosluğuna nasıl sızdı? Eğer bu ajanlar Amerikan Başkonsolosluğuna sızmadıysa, o zaman bunları buraya kim soktu?' dedi. Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasının devamında 'Bunların üzerinde durulması lazım. Hiçbir devlet kendisini içeriden tehdit edecek bu tür ajanlara müsaade etmez. Türkiye bir kabile devleti değildir. Böyle bir şeye müsaade etmemiz mümkün değil' diyerek, konunun hassasiyetine ve kabile devletleri dışında hiçbir devletin bu tür girişimlere müsaade etmemesi gerektiğini belirtti.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI DOĞRU SÖYLÜYOR"

Evet, Sayın Cumhurbaşkanının bu yaklaşımı son derece doğru. Hiçbir devlet kendi bekasını tehlikeye düşürecek, güvenliğini tehdit edecek böyle bir olaya izin vermemeli. Bu noktadan hareketle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni hedef alan 15 Temmuz hain darbe girişimi ve öncesinde FETÖ terör örgütü ajanlarının faaliyetlerinin irdelenmesi gerekmektedir."