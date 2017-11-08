Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin şu anda hedef ülke olduğunun altını çizerek, faal olan iç ve dış odakların, “tutunulan zemini ittifakla kaydırmak, bulunulan alanı insafsızca kapatmak için fitne ve fesat yaydığını” dile getirdi.



Bahçeli, partisinin Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, siyasi operasyonların, döviz, faiz ve borsa oyunları, terör eylemleri, darbe teşebbüsleri ve itibarsızlaştırma hamlelerinin birbirine eklemlenerek ortaya çıktığını söyledi. Türkiye’nin üst düzey bir beka mücadelesi vermekte olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

“Terörizm kanalıyla Türkiye’yi tehdit eden, diyet isteyen, bedel ödetmek için her yolu deneyen ülke ve mihraklar, kalemizi düşüremeyecekler, kalemimizi kıramayacaklar, kaderimize ambargo koyamayacaklardır. Dövene elsiz durmayacağız. Sövene dilsiz kalmayacağız. Vurana tepkisiz olmayacağız.”

Bahçeli, ABD’nin New York kentinde 8 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınayarak şu değerlendirmelerde bulundu: “Biz bu saldırılardan elbette üzüntü duyuyoruz. Ancak aynı tavır ve vicdanlı yaklaşımı ABD’den de bekleriz. ABD, madem terörizmi tehdit görmektedir, o halde 2 Kasım günü Hakkâri Şemdinli’de vatan evlatlarımızı şehit eden canilerin kullandığı silahların ABD menşeli çıkmasını nasıl izah edecektir? Mehmetler şehit düşerken bir şey olmuyor da, Hans, John, Sam ölürken mi kıyamet kopuyor!”



Bahçeli, Türkiye’nin bulunduğu bölgede “her taşın altından ABD’nin çıktığını” belirterek, Lübnan Başbakanı Saad El-Hariri’nin istifa ettiğini, 4 Kasım’da Yemen’den Riyad’a füze fırlatıldığını, Suudi Arabistan’da çok sayıda kişinin tutuklandığını hatırlattı. ABD’nin Suudi Arabistan’a destek verdiğini ancak aynı desteği Türkiye’den esirgediğine işaret eden Bahçeli, terörün terörle yok edilemeyeceğini söyledi.

MHP lideri Bahçeli, konuşmasını şöyle tamamladı: “Terörizm yanı başımızda devletleşir, ihanet koridoru Akdeniz’e ulaşırsa Ankara’nın kuşatması tamamlanmış olacaktır. Hesap budur. Terör örgütlerine bu çerçevede silah verilmekte, Türkiye rehin alınmak istenmektedir. Bu habis senaryonun arkasında gizlenen projeleri de asla kabullenmeyecektir. Bizi kimse sindiremez. Bize kimse diş geçiremez. Türk milletine tehdit sökmez, tuzak işlemez.”

Devlet bahçeli, şehitlerin hesabının mutlaka sorulacağını belirterek “Kandil’de fotoğraf verip AKP-MHP faşizminden bahseden lider kadrosunun da sonu yakındır, aksini düşünmek akıl ve ahlak iflasıdır” dedi.