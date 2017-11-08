Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu’da yaşanan oyunların tesadüf olmadığını belirterek “Son 3-4 yılda yaşadıklarımız bize dayatılmış senaryonun tezahürüdür” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü grup toplantısında, Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana ilk defa kritik bir sürece girdiğini belirterek şöyle konuştu:

Millet oynanan oyunu gördü, tercihini kendi iradesiyle, gücüyle, maddi ve manevi birikimiyle biçimlendireceği büyük ve güçlü Türkiye’den yana kullandı. Bu süreçte terör örgütleri üzerinden ülkemiz hizaya getirilmeye çalışılmıştır. Toplumsal kaos oluşturma çabalarını devle-millet elbirliği ile hamdolsun boşa çıkardık.

FETÖ İLE MÜCADELE: Bizler, ‘Çocuklarınızı bunların okullarından alın’ ‘Sakın ha bunların bankasına paralarınızı yatırmayın’ dediğimiz zaman boşuna bunları haykırmadık. Bizi dinlemeyenler şimdi yanımıza gelip ‘Bizim taksiratımız yoktu’ diye ağlıyor. Kusura bakmayın, atı alan Üsküdar’ı geçti. Akıllı(!) olanlar Türkiye’yi terk etti, gitti. Maalesef aklı yetmeyenler, burada tuzağa düştü. Şimdi ise artık tamamen temizlenme, toparlanma döneminin içindeyiz.

CHP’NİN MUHALEFET TARZI: ‘Başbakan olacağım’ diyerek başbakan olunmaz, ‘değişim’ diyerek de değişim gerçekleşmez. Konunun uzmanları iyi bilir, hep aynı şeyleri yaparak her defasında farklı sonuçları elde etmeye çalışmak akıl sağlığıyla ilgili bir soruna işaret eder. Ana muhalefet partisinde ne zihniyete ne de yöntemlere dair bir değişiklik işareti gözükmüyor. 20 yıl önce ne diyorlarsa bugün de aynısını söylüyorlar.

TERÖRLE MÜCADELE: ‘Kış mevsimine giriyoruz, duralım.’ Yok böyle bir şey. Devam. Şu anda bütün siyasi kademelerimiz, bakanlarımız, komuta kademesi hepsi, işte bu hafta yine hepsi oralardaydı ve oradan kendileriyle irtibat hâlindeydik. Terörle mücadele aralıksız ve kararlı şekilde sürdürülecek. Durmayacağız. Bir şehidimizin kanı yüzlerce teröristin kanıyla ölçülemez.

BATININ POLİTİKALARI: Sokullu Mehmet Paşa, Venedik Büyükelçisine “Biz Kıbrıs’ı almakla sizin kolunuzu kestik, siz ise İnebahtı’nda bizim sakalımızı tıraş ettiniz” demişti. Kesilen sakal daha gür şekilde büyür ancak kesilen kol yerine gelmez. Uygulanan gizli açık ambargolar, ayaklara takılan çelmeler, hemen her konuda maruz kalınan ikiyüzlü tavırlar Türkiye’yi sıkıntıya soktu. Bu sıkıntılar sakalımızın tıraşı mesabesindedir. Buna karşılık biz asırlık bir planı bozarak onların kollarını buduyoruz. Türkiye’nin gücünü, milletimizin potansiyelini küçümseyen birileri ısrarla felaket tellallığı yapmaya devam ediyor. Varsın etsinler. Tarih bize göstermektedir ki büyüklük öyle sadece topla, tüfekle, parayla, sayıyla olmuyor.