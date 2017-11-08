Yeni yasama yılında yeni Meclis Başkanını belirlemek için maraton başladı. Meclis Başkan adayını ilk açıklayan parti CHP oldu. Ana muhalefet İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel'i aday olarak gösterdi.
CHP'nin Meclis Başkan adayı belli oldu
08.11.2017 - 09:50 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 09:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP'nin Meclis Başkan adayı İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel oldu.
Etiketler : Zekeriya Temizel,
517874 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/517874.aspx
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