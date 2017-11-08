Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, TBMM'de düzenlediği basın toplantısına oyuncak dana ile poşetlere konulan tezek ve hayvan yemleriyle geldi. Arık, basın toplantısına getirdiği oyuncak danayı göstererek, 8 aylık dananın fiyatının 6 bin lira olduğunu, besicinin bu danayı kesime göndermek için yaklaşık 10 ay beslediğini anlattı.

"BESİCİNİN KÂRI TEZEK"



Elindeki tezeki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya göndereceğini belirten Arık, yem, ezme arpa, saman, kepek, yonca, mısır silajını tek tek göstererek, fiyatları hakkında bilgi verdi.