Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Erbakan'ın yeni bir parti kuracağı iddiasına ilişkin bir soru üzerine Karamollaoğlu, parti kurma teşebbüsünün "kendi takdirleri" olduğunu ifade ederek, merhum Necmettin Erbakan'ın çocuklarının Saadet Partisi çatısı altında çalışmaları gerektiğini belirtti.

Fatih Erbakan'ın böyle bir teşebbüste bulunmasının yanlış olacağını belirten diyen Karamollaoğlu, "Bu konuda bir şey söylemiyorum, kendi takdirleridir. Kanaatimize göre böyle bir teşebbüste bulunmaları yanlıştır. Eğer bir dava idealleri varsa, Erbakan Hocamız'ın çocukları da Erbakan Hocamız'a yakışır tavır sergilerler. Daha fazla konuşmak da doğru olmaz. Kendi takdirleridir. Her zaman ifade ettik, Erbakan Hocamız'ın evlatları bu çatı altında çalışmalılar. Buna bizim hiçbir zaman itirazımız olmadı. Şahsen de kendilerine defaatle ilettim, bilinmesini isteriz." değerlendirmesini yaptı.

CAM FİLMİ TARTIŞMASI

Araç camında cam filmi kullanılması konusunda 1 yılda 3 defa karar değiştirilmesini eleştiren Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Önce araçlarda cam filmi takılmasını serbest bırakıyorlar. Millet güvenip taktırıyor. Böyle tam 5 milyon araçtan bahsediliyor. Daha bir yıl geçmeden bu sefer de diyorlar ki 'Hayır vazgeçtik, cam filmi yasak.' Bu millet sizin işgüzarlığınızın faturasını kendi cebinden ödemek zorunda mı?"

Kararsızlığın ekonominin her alanında görüldüğünü aktaran Karamollaoğlu, "İşte doların ve Euronun hali ortada. Dolar 4 liraya Euro 5 liraya doğru gidiyor. Türk halkı dünyanın en pahalı benzinini tüketiyor. Benzinin litre fiyatı 5.50 lira, dizelin ise 5 lira seyrinde. İşin ilginç yanı Ekonomi bakanımız çıkıyor, diyor ki, 'Zamları biz yapmadık, otomatik oluyor.' İyi de Sayın Bakan, zamlar otomatikse, indirimler neden otomatik değil. Petrol fiyatları dünyada dip yaparken, nasıl oluyor da Türkiye'de akaryakıt zamları zirve yapıyor. Erbakan Hoca'nın dediği gibi, siz otomat memuru musunuz? Bir kez daha söylüyorum, marifet vergiyi artırmak değil, üretimi artırmaktır." ifadesini kullandı.