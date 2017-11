Türkiye Gazetesi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekillerinin, bakanlığının bütçesine ilişkin soru ve eleştirilerini cevapladı.Habur Sınır Kapısı'na alternatif olarak açılması planlanan Ovaköy Sınır Kapısı konusundaki gelişmelerin sorulması üzerine Tüfenkci, "Habur Sınır Kapısı karşısında Halil İbrahim Sınır Kapısı var. Şu an itibarıyla oranın kontrolü merkezi Irak hükümeti tarafından yapılıyor. Biz, Ovaköy'ün geçmişte de açılmasını istiyorduk ama merkezi Irak hükümeti isteksiz davranıyordu. Sayın İbadi Ankara'ya geldiğinde görüşmelerde ikinci bir kapının açılması noktasında gerekli mutabakat sağlandı. Irak'ın özellikle Telafer ve Musul yolundaki güvenliği sağlaması bekleniyor. Bizim tarafımızdan da Dicle Nehri üzerine bir köprü yapılacak. Bununla ilgili teknik çalışmalar her zamankinden iştahlı şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Üzümlü Sınır Kapısı'nda bir sıkıntı bulunmadığına işaret eden Tüfenkci, Derecik Sınır Kapısı'nın ise sadece hukuken var olduğunu ancak karşı tarafta yol olmadığı için fiilen açılmadığını söyledi.

"Gümrük Birliğinin güncellenmesi için mevzuatımız hazır"



Tüfenkci, Gümrük Birliğinin güncellenmesi konusunda Ekonomi Bakanlığı liderliğinde çalışmaların sürdüğünü ve şu ana kadar büyük bir sıkıntı yaşanmadığını dile getirdi.Gümrük Birliğinin güncellenmesinin her iki taraf için "kazan-kazan" niteliği taşıdığına dikkati çeken Tüfenkci, "Avrupa Parlamentosu bu güncellemeyle ilgili komisyon kurma kararı verdi, çalışmalar devam ediyor. Süreç yavaş da olsa kesintiye uğramadan devam ediyor. Başlandığında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak bizim mevzuatımız hazır. Hızlı bir şekilde görüşmeler sonlandırılabilir." değerlendirilmesinde bulundu.

Tüfenkci, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı ile iş birliği içinde çalıştıklarını ve son iki yılda kaçakçılıkta ciddi düşüş kaydettiklerini vurgulayarak, gümrüklerdeki sıkı denetimin, sınırlarda fiziki kaçakları önlemek için yapılan kontrollerin ve örülen duvarların bunda etkili olduğunu söyledi.Suriye ve Irak'a Türkiye'den transit geçişlerin yasaklandığını ve söz konusu ülkelerden Türkiye'ye geçişlerin önlendiğini anımsatan Tüfenkci, 2016'da 11 milyon 450 bin, bu yılın 10 ayında da 10 milyon 610 bin paket kaçak sigara ele geçirildiğini aktardı.

"ESK'nın kırmızı et sektöründeki ticaret payı yüzde 2,5"



Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak da "ucuz kırmızı et" satışı için iki firmayla anlaşılmasının rekabet ihlali olup olmadığının sorulması üzerine, "Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğü tarafından bir müracaat üzerine bizim gündemimize giren bir konu. Et ve Süt Kurumunun toptan ve perakende kırmızı et sektöründeki ticaret payı yüzde 2,5." ifadelerini kullandı. Fındık konusundaki tartışmalara da değinen Torlak, "Kurul, o dönemde Oltan Gıda'nın Ferrero'ya devredilmesi konusunda izin vermiş. Kurul, izin verdiği dönemde sektördeki durumu ve Ferrero'nun bu yatırımı Türkiye'de yapmadığı takdirde, büyük olasılıkla Gürcistan'da yapma ihtimalini de dikkate alarak Türkiye'deki üreticilerin de zarar görmemesi adına böyle bir devralmaya izin vermiş. Sektörün tüm paydaşlarının görüş verdiği bir sektör araştırmamız var. Bunu 2-3 ay gibi kısa bir sürede kamuoyuyla paylaşacağız." diye konuştu.

Torlak, "Booking.com" kararına yönelik soru üzerine, Rekabet Kurulu'nun "Booking.com"un Türkiye'deki faaliyetlerini durdurduğu yönünde yanlış bir anlaşılma olduğunu, kendilerinin yalnızca idari para cezası verdiklerini söyledi. "Booking.com"un faaliyetlerinin TÜRSAB'ın başvurusu üzerine mahkemeden çıkan kararla gerçekleştirildiğini vurgulayan Torlak, sorunun muhtemelen yakın zamanda çözülebileceğini ifade etti.