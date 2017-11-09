Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, içeriğinde seçim barajının yeniden düzenlenmesinin de bulunduğu Seçim Kanunu değişikliği konusunda, MHP'nin kendi içerisinde bir hazırlık yaptığını, bu hazırlığın "karşıdan" (AKP'den) gelecek teklife göre masaya yatırılacağını söyledi.

TBMM'de bir grup gazeteciyle bir araya gelen MHP'li Yalçın, "Uyum yasalarında yer alacak her konuyla alakalı bir çalışma içine girdik. Ancak bunların hepsi ham ve üzerinde konuşulmayı bekleyen konular. Bizim kafamızda (Seçim Kanunu değişikliği) üzerinde de bir şeyler var. Ancak bize nasıl bir teklifle gelecekleri önemli" diye konuştu.

Yalçın şöyle devam etti:

"İktidar (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne) uyum yasalarını gündeme getirecek ve bunu tartışacağız. (Seçim barajı) yüzde 5 mi olur, 7 mi olur, başka birşey mi olur derken bunu kastediyor. Partiler (seçim barajı konusunda) kendi aralarında görüşecek. Konsensüs nerede sağlanırsa ona göre hareket etmek istiyoruz."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu hafta yaptığı açıklamada, "Günümüz şartlarında yüzde 10 seçim barajı çok ağır" demişti.

BAHÇELİ: YÜZDE 10 ÇOK AĞIR BİR BARAJBAHÇELİ: YÜZDE 10 ÇOK AĞIR BİR BARAJ



Türkiye'de 1982 anayasasının yürürlüğe girmesinden bu yana yüzde 10'luk seçim barajı uygulanıyor.

Bahçeli'nin genel başkanlığındaki MHP, 1999 seçimlerinde yüzde 18 ile tarihinin en yüksek oyunu almıştı. 2002 seçimlerinde yüzde 9.5 oyla baraj altında kalan MHP, 2007, 2011 ve 2015 yılında yapılan iki genel seçimde de yüzde 10'luk seçim barajını aşmayı başarmıştı.

MHP 2015 yılının 1 Kasım seçimlerinde yüzde 11.9 oyla 40 milletvekili çıkarmıştı ancak iki yıl içerisinde partiden ihraç edilen vekillerle bu sayı 36'ya geriledi. İhraç edilen dört milletvekili Eski MHP'li Meral Akşener'in kurduğu İyi Parti'ye geçti.

"TÜRKİYE MİLLETVEKİLLİĞİ SİSTEMİ DÜŞÜNÜLMEMELİ"

Yalçın, seçim sistemi değişikliği ile ilgili MHP'nin düşüncelerini ise şöyle anlattı:

"Türkiye milletvekilliği daha önce Anayasa Mahkemesi'nden dönen bir düzenleme. Tekrar bunun düşünülmesine gerek yok. Bunun yerine daha köklü bir çözüm yapmak gerekir."

DYP-SHP Koalisyon hükümeti 1995 seçimleri öncesinde o dönem 450 olan milletvekili mevcuduna, partilerin aldıkları oylara göre seçim barajına bakılmadan, 'Türkiye Milletvekili' adı altında 100 milletvekili daha eklenmesi düzenlemesi getirmiş, ancak düzenleme Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmişti.

Böylelikle eklenen 100 milletvekili diğer vekillerle aynı statüye geldiğinden, yine yüzde 10 barajı ile yapılan seçim sonrasında Parlamento 550 milletvekiline yükselmişti.



