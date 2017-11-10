Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çetiner Çetin

Geçtiğimiz hafta resmî makamlar nezdinde ve Türk azınlıkla temaslarda bulunmak üzere Yunanistan’ı ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun temaslarının çok renkli geçtiği öğrenildi. İstanbul kökenli Eğitim, Araştırma ve Din Bakan Kostas Gavroğlu’nun Çavuşoğlu ile İstanbul aksanı Türkçesi ile konuşması Türk heyeti için önemli bir jest olarak değerlendirildi. Çavuşoğlu’nun Bakan Gavroğlu ile görüşmesinde 3 önemli konuda talepte bulduğu kaydedilirken, taleplerine Yunanlı makamların sıcak baktığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da 7-8 Aralık tarihleri arasında Atina’yı ziyaret edebileceği kaydedildi. Bu arada, Çavuşoğlu’nun gerçekleştirdiği görüşmeler Yunan medyasından oldukça geniş yankı bulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7-8 Aralık tarihlerindeki Atina ziyareti nedeniyle Yunan Dışişleri Bakanlığının yoğun hareketlilik içinde olduğu bildirildi. Diğer taraftan Yunan medyası, henüz gelişi tam anlamı ile netleşmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diğer Balkan ülkelerini ziyaret ettiğinde yaptığı gibi, Trakya’yı ziyaret etmeyi ve ülkedeki Müslüman azınlığa açık bir konuşma yapmayı isteyebileceği, bunun da problem yaşanmasına sebep olacağını tartışmaya başladı. Türk kaynaklar ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kesinlikle Müslüman azınlığa konuşma yapacağını ifade etti.