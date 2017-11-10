Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye'de kişi başına düşen ortalama sağlık harcamasının yıllık 500 dolar olduğunu belirterek, "Bunun 100 dolarını insanlar cebinden, geri kalan 400 dolarını kamu olarak biz karşılıyoruz. Avrupa'daki bazı ülkelerde kişi başına düşen bu harcama 2 bin 300 doları buluyor. Ama bizim verdiğimiz hizmet ile onların verdiği hizmet hemen hemen aynı. Ve biz hizmetlerimizi anlattığımızda hayrete düşüyorlar." dedi.

Akdağ, İspanya'nın başkenti Madrid'de Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) "Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlık Sistemleri" başlıklı toplantıya katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan Akdağ'ın, DSÖ ile yakın ilişkisi ve uzman kimliği dolayısıyla davet edildiği belirtildi.

Recep Akdağ'ın diğer ülkelerin temsilcileriyle de ikili görüşmelerde bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan, Başbakan Yardımcısı Akdağ ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon, Madrid'de yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

"Hizmetlerimizi anlattığımızda hayrete düşüyorlar"

Türk vatandaşlarıyla sohbet eden Akdağ, Türk vatandaşlarına "PKK'lı bölücüler ve FETÖ'cüler hariç, burada hepiniz bir araya gelin ve bir dernek kurun." dedi.

Türkiye'de özellikle sağlık sektöründe atılan adımları anlatan Akdağ, "Türkiye'de kişi başına düşen ortalama sağlık harcaması yıllık 500 dolar. Bunun 100 dolarını insanlar cebinden geri kalan 400 dolarını kamu olarak biz karşılıyoruz. Avrupa'daki bazı ülkelerde kişi başına düşen bu harcama 2 bin 300 doları buluyor. Ama bizim verdiğimiz hizmet ile onların verdiği hizmet hemen hemen aynı. Ve biz hizmetlerimizi anlattığımızda hayrete düşüyorlar." diye konuştu.

Türkiye'de uyuşturucu ile mücadelenin koordinasyonun da kendisine bağlı olduğunu belirten Akdağ, "Biraz tecrübe kazanmak için Narcos adlı dizinin 3 sezonunu kısa bir sürede sabah 4'lere kadar ayakta kalarak izlediğini" espirili bir dille Türk vatandaşlarına anlattı.

Madrid'deki temaslarını yarın tamamlayacak olan Recep Akdağ, yarın Türkiye'ye dönecek.