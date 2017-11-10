Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Bor ve Çamlık gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Bor ve Çamlık, çıkarıldığı mahkemece "terör örgütüne üye olmak" ve "terör propagandası yapmak" suçlamalarıyla tutuklandı.