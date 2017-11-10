Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Bor ve Çamlık gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.
Bor ve Çamlık, çıkarıldığı mahkemece "terör örgütüne üye olmak" ve "terör propagandası yapmak" suçlamalarıyla tutuklandı.
HDP ve DBP Patnos ilçe başkanları tutuklandı
10.11.2017 - 10:44 | Son Güncelleme: 10.11.2017 - 10:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, HDP Patnos İlçe Başkanı Ramazan Bor ve DBP Patnos İlçe Başkanı Abdulcabbar Çamlık tutuklandı.
Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Bor ve Çamlık gözaltına alındı.
Etiketler : hdp,tutuklama,
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