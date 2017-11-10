Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD temasları kapsamında görüşmelerini sürdüren Yıldırım, ülkenin önde gelen finans ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmeye ABD'nin önde gelen şirketlerinden Pepsico, UPS, Raytheon, Coca Cola, GE Aviation, Credit Suisse, Accenture, Motorola, Amazon, Citi Group, Deutsche Bank ve IBM gibi şirketlerin temsilcileri katıldı.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili konuların ele alındığı bildirilen görüşmede Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mustafa Şentop ve Volkan Bozkır, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Başkanı Arda Ermut da yer aldı.