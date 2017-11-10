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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
10.11.2017 - 11:51 |
Son Güncelleme:
10.11.2017 - 11:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk'ü Anma Töreni'nde konuşuyor
Ayrıntılar geliyor
Etiketler :
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
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518482
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/518482.aspx
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