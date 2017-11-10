Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği seçim barajı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Özel bir haber kanalında konuşan Ünal, seçim barajına yönelik yaklaşımlarını çalışmalar sonrası duyuracaklarını, çalışmaların da yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Ünal, arasında seçim barajlarının yeniden düşürülmesinin de bulunduğu uyum yasası düzenlemeleri üzerinde AKP'nin bir iç çalışması olduğunu ve bunun yakında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunulacağını söyledi.

Ünal sonrasındaki süreçte bu çalışmanın kamuoyu ile de paylaşılacağını açıkladı.

SEÇİM BARAJINA GEREK YOK

Daha önce Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Alican Türkoğlu'nun sorularını Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, seçim barajına gerek olmadığını söylemişti.

Işık, "Seçim barajı, temsilde adalet gibi kavramlar çok tartışıldı. Yüzde 10 gibi çok katı bir baraj getirildi. 80'lerde, 90'larda bölge barajları getirildi. Bundan dolayı epey bir Türkiye'nin kaybı oldu. Benim şahsi kanaatim, yönetimde istikrarın sağlandığı bir modelde artık yüzde 10'luk baraja çok gerek yok. Tartışılabilir. Şu anda parlamentoda halkın yüzde 95'inin görüşü temsil ediliyor. Seçim barajı üzerinde partiler konuşur, tartışır." demişti.