Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke VAN

Daha önce Helsinki, Londra ve Moskova’da yapılan Helsinki Forumu bu yıl AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk’ün girişimleriyle Van’da gerçekleştirildi. Türkiye’den Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ve Burhan Kayatürk’ün katıldığı forumda; çeşitli ülkeden yabancı temsilciler de yer aldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen forumun ardında gazetecilerin sorularını cevaplayan AB Bakanı Çelik, şu açıklamalarda bulundu:

“Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya ile ilgili karşılıklı beyin fırtınası yaptığımız bir toplantı gerçekleştirdik. Geçmişte Taliban daha sonra El Kaide, DEAŞ ve Nijerya’daki Boko Haram bütün bu ideolojik köklerini İslam’da arayarak ‘İslam ve terör’ şeklinde bir indirgemeye gitmeleri aslında ideolojik saplantılı ve ne kadar yanlış bir yerde durmuş olduğunu gösteriyor. Bunun köklerinin İslam dünyasında aranması da yanlıştır.

Son zamanlarda Yemen’de, Lübnan’da, Katar’da çıkan krizlerin ne manaya geldiğini ve neye dönüşebileceğine ilişkin herkesin ortak görüşü, Türkiye’nin bu konularda daha çok inisiyatif alması. Türkiye’nin İran, Suudi Arabistan ve Mısır arasında daha güçlü arabulucu rolü, daha güçlü mekanizmaları, diyaloğu artırıcı rolü olabileceğini değerlendirdik.

Dünyanın pek çok yerinde bu konuları oturup konuşuyorlar ama bu konuları gidip İsviçre’deki bir otelde de konuşabilirdik, Davos’ta da ama bunu Van’da konuşuyor olmamız çok önemlidir.”

Avrupa Konseyine katkı yapan 6 büyük donörden biri olan Türkiye’nin, verdiği katkıyı azaltmaya hazırlandığına yönelik açıklamaların sorulması üzerine Bakan Çelik, FETÖ mensuplarına insan hakları ödülü verilmesi gibi bir tablonun bu kurumlarda sağduyunun hakim olmadığını, daha güdümlü kararlar alındığını ortaya çıkardığını ifade etti. Çelik, “Bu kabul edilemez. Bu karar alınmış görünüyor şu aşamada. Umarız konsey bu yanlışlardan geri döner” değerlendirmesinde bulundu.