Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özlü, partisinin Kahta Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, 15 yıl önce çıktıkları yolda, ellerinde bir tek dava ve o davaya olan inançları bulunduğunu söyledi.

Milletin iktidarını millete verdiklerini ifade eden Özlü, şöyle konuştu:

"15 yıldır o bayrağı yere düşürmeden yola devam ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığınız, gecenizi gündüzünüze katıp bu millet, bu devlet, AK Parti ve Türkiye için çalıştığınız için hepinize minnettarım. Ama işimiz daha bitmedi. Bu ülke için, bu millet için yapacaklarımız daha tamamlanmadı. Önümüzde uzun bir yol, zorlu bir süreç var. Bu uzun yolun en kritik dönemeci, sadece AK Parti değil, Türkiye için de kader yılı olacak 2019 süreci geliyor. İşte biz bugün 2019 için güç toplamak, yenilenmek, enerjimizi tazelemek için buradayız. Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi pekiştirip 'Durmak yok yola devam' demek için bir aradayız. 'Durmak yok yola devam' derken, bunu laf olsun diye demiyoruz. Duramayız. Çünkü biz durursak, AK Parti durursa Türkiye durur. Yola devam etmeliyiz. Çünkü çıktığımız yol, bölgesel güç, küresel oyuncu olmak isteyen bir ülkenin yoludur. Bu anlamda 15 yılda çok önemli mesafeler kat ettik. Düşmanlarımızı çatlatan mesafeler aldık, büyük başarılara imza attık."

Konuşmaların ardından Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Özlü'ye halı hediye etti.

Kongrenin ardından Bakan Özlü ve beraberindeki TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Adnan Boynukara, Halil Fırat, Salih Fırat ve Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, bir firmaya ait tekstil fabrikasının açılışını yaptı.

Açılışın ardından Özlü, fabrikayı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

"12 derslikli anaokulu açılışı"

Özlü ve beraberindekiler, daha sonra, iş adamı Hasan Taşar'ın Yeni Sanayi Mahallesi'nde yaptıracağı 12 derslikli engellilere yönelik özel öğretim anaokulunun temel atma törenine katıldı.

Bakan Özlü, burada yaptığı konuşmada, okulun temel atma töreninde bulunmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

AK Parti döneminde engellilere yönelik hizmetlerde artış olduğunu ifade eden Özlü, "Biz sosyal yardımlarda engelliler bakımında büyük mesafeler almaya çalıştık. Bu sadece devlet olarak bizim yapacağımız iş değil. Burada kazancının bir kısmını eğitime harcayan kişilerin rol alması son derece önemli. Hayırsever Hasan Bey'in, 4 milyon liranın üzerinde bir bedelle yaptıracağı 120 öğrenci kapasiteli okulun temelini atıyoruz. Bu durum son derece memnuniyet vericidir." dedi.

TBMM Başkanvekili Aydın ise okulun engellilerin eğitimine ciddi katkı sunacağını vurgulayarak, "Eğitim çok önemlidir. Hayırsever Taşar'a çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızı 2023 ve 2071 hedeflerine ulaştırmak için en iyi şartlarda donatmamız gerekiyor. İnancımızın gereği de budur."

Konuşmaların ardından okulun temeli atıldı. Bakan Özlü, çocuklara bilimle ilgili kitaplar dağıttı.