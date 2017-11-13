Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2009 ve 2014 yılları arasında 2 dönem Pınarbaşı Belediye Başkanı seçilen Dursun Ataş, Milliyetçi Hareket Partisi’nin resmî internet adresinde bulunan Belediye Başkanları listesinden ismimin silindiğini öğrenmenin büyük üzüntüsünü yaşamaktayım" ifadesinde bulunduğu açıklamasında, "Tarafıma konuyla ilgili hiçbir bilgi veya belge verilmemiştir. İstişare halinde olduğumuz MHP İl Başkanımızın dahi bilgisi dışında yapılan son hamle bardağı taşıran son damla olmuştur" cümlelerini kullandı.