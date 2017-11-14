Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstifa dilekçelerini seçim kuruluna veren Pınarbaşı Belediye Meclisi'nin MHP'li üyeleri şu açıklamayı yaptı:

"Belediye Başkanımızla beraber seçim sürecinde partimizi iktidar yapmak için elimizden geleni yaptık. Gecemizi- gündüzümüze katarak çalıştık. Üzülerek söylemekteyiz ki MHP'den istifa ediyoruz. Belediye Başkanımızın yanında, ilçemizin hizmetindeyiz. Allah hayırlı, uğurlu etsin."