İstifa dilekçelerini seçim kuruluna veren Pınarbaşı Belediye Meclisi'nin MHP'li üyeleri şu açıklamayı yaptı:
"Belediye Başkanımızla beraber seçim sürecinde partimizi iktidar yapmak için elimizden geleni yaptık. Gecemizi- gündüzümüze katarak çalıştık. Üzülerek söylemekteyiz ki MHP'den istifa ediyoruz. Belediye Başkanımızın yanında, ilçemizin hizmetindeyiz. Allah hayırlı, uğurlu etsin."
Pınarbaşı'nda MHP'li 7 meclis üyesi istifa etti
14.11.2017 - 15:39 | Son Güncelleme: 14.11.2017 - 15:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP'nin merhum lideri Alparslan Türkeş'in memleketi Kayseri Pınarbaşı'nda Belediye Meclis üyesi 7 kişi partileri MHP'den istifa ettiklerini açıkladı.
İstifa dilekçelerini seçim kuruluna veren Pınarbaşı Belediye Meclisi'nin MHP'li üyeleri şu açıklamayı yaptı:
Etiketler : Kayseri,Pınarbaşı,Alparslan Türkeşin memleketi,MHP istifa,
519469 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/519469.aspx
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