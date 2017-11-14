Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC'nin 34. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Bayrak Radyo Televizyonunda (BRT) yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her alanda ileriye gitmesi için de var gücüyle çalışacaklarını belirterek, "Evet, çözüm için uğraşıyoruz, uğraşacağız. Ama Rum tarafı makul ve gerçekçi olur ve çözüme ulaşırsak, KKTC onurlu bir çözümde eşit ortak olarak yerini alacaktır." diye konuştu.

Kıbrıs müzakerelerinde Türk tarafı olarak gösterdiği iyi niyetli çaba ve yapıcı yaklaşımların karşılık görmediğine dikkati çeken Akıncı, Rum tarafının temmuz ayında İsviçre'de yapılan konferansın sonuçsuz kalmasında baş rolü oynadığını ifade etti.

Akıncı, Rumların, Kıbrıs Türk tarafının ve Türkiye’nin gösterdiği esnekliğin karşılığını vermek yerine “sıfır asker, sıfır garanti” söylemini sloganlaştırmayı tercih ettiğini anımsatarak, "Rumlar, Kıbrıslı Türklerle siyasal eşitlik içerisinde bir yetki paylaşımına hazır olmadıklarını yine gösterdiler. Tıpkı 2004’te Annan Planı’nı reddettikleri gibi." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ta güvenlik kavramının önemini görmezden gelemeyeceklerini vurgulayan Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının her iki toplumun da kendini güvende hissedebileceği bir çözüm arayışı içinde olduğunu ve bir tarafın güvenliğinin diğer taraf için tehdit olarak algılanmaması gerektiğini kaydetti.

Akıncı, iki toplum arasında şu anda var olmayan güven duygusunun arttıkça, Ada'daki asker ihtiyacının da azalacağını belirterek, Rum tarafının "sürekli Kıbrıslı Türkleri ve onun seçtiği kurumları küçümseyen, muhatap olarak sadece Türkiye’yi görmek isteyen" yaklaşımların artık son bulmasını arzu ettiklerini dile getirdi.