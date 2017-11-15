Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Partisinin Meclis Grup Başkanvekilliği görevinden geçen yıl istifa eden MHP Milletvekili Oktay Vural, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya-Kuveyt-Katar seyahatinde eşlik eden heyette yer alıyor. Bu durum, Bahçeli ile Vural arasındaki buzların tamamen eridiği yorumuna neden oldu.

MHP'Lİ SANCAKLI DA ERDOĞAN'A EŞLİK ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı'nın seyahatine davet edeceği milletvekili, Cumhurbaşkanlığı tarafından milletvekilinin partisinin genel merkezine bildiriliyor. Genel merkez onaylarsa milletvekili Cumhurbaşkanının uçağının yolcusu oluyor. MHP Milletvekili Saffet Sancaklı hem Hindistan seyahatinde hem de Ukrayna-Sırbistan ziyaretinde Erdoğan'a eşlik eden heyette yer almıştı.

MUHALİFLERLE BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİ DÜŞÜNÜLMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Kuveyt-Katar seyahatinde, uçakta MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın da bulunması dikkat çekti.

Vural, MHP'li muhaliflerin geçtiğimiz yılın ilk aylarında başlattığı ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sert eleştirilerle sürdürdüğü olağanüstü kurultay tartışmaları sırasında partisinin Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmişti. 2007 yılından beri yürüttüğü Grup Başkanvekilliği görevinden Haziran 2016'da istifa eden Oktay Vural yazılı açıklamasında, "MHP'de bir yenilenmeye, atılıma ve silkinişe ihtiyaç olduğu ve bunun karşılanması gerektiği açıktır" dediği için muhaliflerle birlikte hareket edeceği düşünülmüştü ama öyle olmadı.

BAHÇELİ'YLE BUZLAR ERİDİ

Uzun süre sessiz ve yalnız kalmayı tercih eden Vural, MHP'nin 16 Nisan 2017'de yapılan Partili Cumhurbaşkanlığı Referandumu öncesi 'Evet' kampanyasını şekillendirmek için gerçekleştirdiği toplantısına katılarak 'Evet' diyeceğinin işaretini vermişti. Vural'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son yurtdışı seyahatine katılması ise Bahçeli arasındaki buzların tamamen eridiği yorumuna neden oldu. (Duvar)