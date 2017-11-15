Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC'nin 34. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, KKTC Meclis Başkanı Sibel Siber, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, KKTC Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, Yüksek Mahkeme Bakanı Narin Ferdi Şefik, bakanlar, milletvekilleri, kurum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı törende yaptığı konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının, çözüm doğrultusunda her türlü fedakarlığı göstererek gerekli adımları attığını, Annan Planı’nı oy çokluğu ile onayladığını, son olarak İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yapılan Kıbrıs Konferansı'nda da bu tavrını sürdürdüğünü kaydetti.

Buna rağmen Kıbrıs Türk tarafının izolasyonlar altında yaşatılmasının hiçbir haklı mazereti kalmadığına dikkati çeken Akıncı, Kıbrıs Türk halkının her türlü engelden arınmış şekilde ekonomi, ticaret ve sportif alanda yer almasının bir insan hakkı olduğunu dile getirdi.

"Kıbrıs Türk halkının onay vermeyeceği bir çözüm mümkün değildir"

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafının, sürekli Kıbrıslı Türkleri ve onun seçtiği kurumları küçümsediğini belirterek, "Bilinmelidir ki Rumların bu Ada'da ortaklaşa yaşayacakları toplum Kıbrıs Türk toplumudur. Kıbrıs Türk halkının onay vermeyeceği bir çözüm mümkün değildir." diye konuştu.

Kıbrıs sorunu devam ettikçe çözüm arayışının da devam edeceğini ve kendilerinin de bu gerçeğin bilincinde hareket edeceklerini dile getiren Akıncı, “Ne var ki, bu arayışın sonuçsuz ve verimsiz bir biçimde bir 50 yıl daha sürdürülebilmesine artık onay vermemiz söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinde bugüne kadar sürdürülen çerçevede ve ucu açık bir sürece yeniden girmenin ve aynı şeyleri tekrarlamanın, kendilerini yine aynı çıkmazlara sürükleyeceğine dikkati çekti.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yolumuza devam edeceğiz"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in aynı sonu gelmez müzakere süreçlerine kendilerini davet edeceğini düşünmediğini söyleyen Akıncı, Kıbrıs'ta artık sonuç odaklı ve süresi belli yeni bir anlayışa ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"‘Nasıl olsa çözüm olacak her şey hallolacak’ kolaycılığına kaçmak mümkün değildir. Evet, çözüm için uğraşıyoruz, uğraşacağız. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her alanda ileriye gitmesi için de var gücümüzle çalışacağız. Rum tarafı makul ve gerçekçi olur ve çözüme ulaşırsak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti onurlu bir çözümde eşit ortak olarak yerini alacaktır. Rum tarafının maksimalist davranışlarını kontrol edememesi ve makul bir uzlaşıya yanaşmaması halinde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yolumuza devam edeceğiz.”