Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Akıncı, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kuruluş yıl dönümü kutlamalarında sizleri de aramızda görmek büyük mutluluk." ifadesini kullandı.

"Sağlık alanındaki dönüşümü övgüyle takip ediyoruz"

Türkiye'de sağılık alanında gerçekleşen dönüşümü büyük bir ilgi ve övgüyle takip ettiklerini belirten Akıncı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıbrıs'ta yıllar önce sağlıkla ilgili yerel olarak çözemediğimiz bir sorun olduğunda halktan en başta gelen talep, kendilerini İngiltere'ye göndermemizdi. Bir yolunu bulup bunu sağlamamızı istiyordu vatandaşlar. Şimdi böyle bir talep duymuyorum. Hatta memnuniyetle öğreniyoruz ki İngiltere'den bile Türkiye'ye gitmek isteyen, şifa bulmak isteyen hastalar var. Bu, Türkiye'nin sağlık alanında geldiği noktayı bize gösteriyor."

Akdağ'ın Kıbrıs ile ilişkiler konusunda görevlendirilmesinin KKTC için büyük bir şans olduğunu dile getiren Akıncı, sağlık alanındaki asıl hedeflerinin hastaları Türkiye'ye bile sevk etmeden tedavilerini sağlamak olduğunu anlattı.

Kıbrıs Türk halkının başaramayacağı hiçbir şey olmadığını ifade eden Akıncı, "Kıbrıs sorununda bundan sonraki aşamaların ne olacağını kestirmek zor. Orada durum ne olursa olsun vazgeçilmeyecek konu bellidir. Bizim hedefimiz, ekonomimizle, demokrasimizle, sağlığımızla, eğitimimizle her şeyimizle bıkmadan usanmadan daha iyi, daha güzel bir noktaya varmaktır. Üzerimizdeki haksız ambargoları aşmanın yollarını da bütün gücümüzle çalışarak bulacağız." diye konuştu.

"KKTC potansiyeli çok yüksek bir ülke"

Başbakan Yardımcısı Akdağ da, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü Kıbrıs Türk halkıyla kutlamanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Kuruluş etkinlikleri dolayısıyla düzenlenen törenlerin çok güzel geçtiğini belirten Akdağ, halkın gösterdiği coşku ve ortamın kendisini duygulandırdığını ifade etti.

Akdağ, Türk milletinin Kıbrıs'ta güçlü bir "çınar" gibi durduğunu kaydederek, "Kötü niyetliler veya buradaki toplumun, Kıbrıs Türk halkının haklarını anlamayanlar, anlamak istemeyenler varsın anlamasınlar. Ben Kıbrıs ilişkileriyle görevlendirildiğim ilk günden beri şunu görüyorum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti potansiyeli çok yüksek bir ülke." dedi.