Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İklim Değişikliği 23. Taraflar Konferansı’nda (COP23) Türkiye adına çıkacak kararlarda etkili olmaya çalışacaklarını belirterek, "Her platformda, dünyanın her yerinde ülke olarak var olduğumuzu, haklı birtakım konularımızı da dile getireceğimizi buradan ilan ediyoruz." dedi.Özhaseki, COP23'e katılım için geldiği Almanya’nın Bonn kentinde, Türkiye Sergi ve Stant Alanı'nın açılışını yaptı. Türkiye’den gelen heyetle açılışı yapan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin temsil edildiği pavilyonu açmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Özhaseki, "Uluslararası toplantılarda çevre konusunda yaptığımız çalışmaları, hassasiyetimizi anlatabilmek, ülkemizi tanıtabilmek adına açılan bu büroların ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız." dedi. Bonn’da bulunan Türkiye heyetinin yoğun çalışmalar yaptığını belirten Özhaseki, "Zaten arkadaşlarımız günlerdir burada büyük bir çaba içerisindeler. Muhataplarıyla görüşüyorlar, toplantıları takip ediyorlar, raporluyorlar. Bizler de dün gelerek bugün ve yarın birçok muhatabımızla görüşeceğiz." diye konuştu.Özhaseki, konferansta Türkiye adına çıkacak kararlarda etkili olmaya çalışacaklarını ifade ederek, "Her platformda, dünyanın her yerinde ülke olarak var olduğumuzu, haklı birtakım konularımızı da dile getireceğimizi buradan ilan ediyoruz. Bu vesileyle de emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.Açılışın ardından bazı vatandaşlar, Özhaseki ile sohbet edip fotoğraf çektirdi.