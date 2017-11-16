Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İYİ Parti’de ‘küskünler’ sıkıntısının ortaya çıktığı belirtiliyor. Cumhuriyet’in haberine göre, Kurucular Kurulu’nda yer alan Cevher Cevheri’nin istifası partide sıkıntı yaşattı. Partinin kurucu yönetiminde yer almayan bazı isimlerin ise “kırgın” olduğu kulislere yansıyan bilgilerden. Özellikle MHP kökenli isimlere parti kadrolarında geniş yer verildiği eleştirileri yöneltiliyor. Ancak partinin “erken seçim olasılığı” dikkate alınarak, kuruluş sürecini hızlandırmak zorunda kaldığına dikkat çeken parti kaynakları, olağan kongrede seçilmiş yöneticilerin iş başına geleceğini, şu anda yönetimde olmayan birçok ismin bu süreçte yönetimde ve parti vitrinine girebileceğini ifade ediyorlar. Partinin Başkanlık Divanı’nın da genel merkezin fiziksel yetersizliği nedeniyle “dar” tutulduğu, Olağan Kongre sonrasında Divan’daki üye sayısının da artırılacağı vurgulanıyor.

MERKEZ İDDİASI ÇÖKÜYOR MU?

Kendini merkez parti olarak adlandıran ardından çıkan her krizin ardından bu iddiası çöken İYİ Parti'nin, daha ortada seçim çalışması bile yokken yaşanan bu olaylar partinin kısa sürede dağılacağı yorumunu getirdi.