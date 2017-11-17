Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, ATO Congresium’da düzenlenen “8. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi”nin açılışında yaptığı konuşmada, son 10 yıl içerisinde dünyada bir krizin olduğuna işaret ederek, 2008’in sonunda başlayan bu krizin hâlâ sürdüğünü dile getirdi. Bu 10 yılda dünyada, 10 büyük proje başladığını hatırlatan Yıldırım “Bunlardan 6 tanesini Türkiye yapmış. 10 dünya projesinin altısını yapan ülke Türkiye’dir. Nasıl yapmış, lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın ve ekibinin sayesinde yapmış. Bilen de bilmeyen de konuşuyor. Dilin kemiği yok, freni de yok” dedi.

Bugüne kadar hayata geçirilen dev projeleri anlatan Başbakan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: 15 Temmuz’da mesafe alamayanlar, Türkiye’yi dize getiremeyenler, bu millete boyun eğdiremeyenler, bugünlerde başka bir film çeviriyorlar. ‘Acaba ne yapar yaparız da 15 Temmuz’da beceremediğimiz işi sonlandırırız?’ Ekonomiyle baskılarla kriz, kaos senaryolarıyla bu milleti dize getireceklerini zannediyorlar. Hiç boşuna heveslenmeyin. Bu millet Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, Anafartalar’da ve Kut’ül Amare’de dünyaya, emperyalistlere gereken dersi vererek bugünlere geldi. Bu bayrak, vatan, millet, devlet sevgisi bu milletin sinesinde olduğu müddetçe hiç kimse, hiçbir güç bu ülkeye hiçbir şey yapamaz.

Başbakan Yıldırım, trafik güvenliği ve trafik güvenliğinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi konusunun önemine de değinerek, program sonunda gezecekleri sergide yerli ve milli alın terinin ürünlerinin hep beraber görüleceğini söyledi. Türkiye’nin her alanda gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, trafik güvenliğinin gelişmesi için sadece bölünmüş yollar yapılmadığını, araç muayene sisteminin yeni baştan düzenlendiğini belirtti.

Yıllar önce Norveç ziyareti sırasında otelden çıkıp bir fabrikaya giderken, şoförün yanındaki koltuğa oturduğunu anlatan Yıldırım, “Kapıyı kapattım bekliyoruz, gideceğiz. Hareket etmiyor. ‘Acaba başka birini mi bekliyoruz’ dedim. Üç, beş dakika geçti, hareket yok. ‘Ne bekliyoruz’ dedim. Kemeri işaret etti bana. ‘Kemeri bağlamanı bekliyorum’ dedi. 5 dakika bekledi, sormasam belki yarım saat de bekleyecek” diye konuştu.

YILDIRIM'DAN SELİN BÖKE VE YARKADAŞ'A İKİ AYRI DAVA

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhuriyet gazetesinde verdikleri röportajlardaki beyanlarında kişilik haklarına saldırı ve hakaretlerde bulundukları gerekçesiyle CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ile İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş hakkında, ayrı ayrı olarak yirmişer bin liralık manevi tazminat davası açtı.