Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu

Kahraman’ın geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu isteyerek, Meclis Başkanlığı görevine devam etmek istediğini iletmesinden sonra Burhan Kuzu’nun da her şeye rağmen aday olacağını parti yönetimine ilettiği öğrenildi. Kuzu’yu bu kararından vazgeçirmek için önce parti yöneticileri devreye girdi. İkna olmayınca bu sefer Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzu ile ayrı ayrı gö-rüştü. Başbakanla hem telefonla hem de yüz yüze görüştüğü Kuzu’ya, adaylık başvurusu yapmamasını, aksi hâlde bunun kamuoyu tarafından ‘AK Parti’de kriz’ olarak algılanacağını söylediği öğrenildi. Kuzu ile uzun bir görüşme yapan Erdoğan’ın da “Aman Hocam, bir yol kazası yaşamayalım” dediği belirtildi. Kuzu, Kahraman’ın ikinci kez aday yapılmasını eleştirince de, Erdoğan’ın, “Sayın Kahraman göreve devam etmek istedi, kıramadım” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Erdoğan ve Yıldırım’la görüştükten sonra, parti içinde bir sıkıntıya neden olmamak için adaylıktan vazgeçen Kuzu, basının ısrarlı sorularına ‘Susma hakkımı kullanıyorum’ dedi. Kuzu’nun, milletvekili arkadaşlarına ise “Aday olsaydım, Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan zor durumda kalacaktı” dediği belirtildi. Kuzu, adaylık başvurusundan vazgeçtikten sonra bu kez sosyal medyada bazı paylaşımlarda bulundu. AK Parti kulislerinde Kuzu’nun bu paylaşmalarının, üstü kapalı olarak Kahraman’ı hedef aldığı yorumları yapıldı.